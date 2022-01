‚Je to velká pomoc, ty věci jsou potřeba.‘ Pražskou nábytkovou banku využilo přes 440 domácností

Je to přesně rok, co v Praze funguje tak trochu zvláštní banka – nejsou v ní peníze, ale použitý nábytek. Do skladu ho věnují dárci, magistrát pak věci nabízí zadarmo lidem, kterým už na nové vybavení nezbývají peníze. Nábytek si tam od spuštění projektu vybralo víc než 440 rodin. Praha 9:47 13. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nábytek (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka stock.xchng

Osmé patro barrandovského paneláku. Tady někde bydlí Alice se synem Karlem, kterým nábytková banka pomohla. „Nemáme nic, nemáme skleničky, nemáme bačkory,“ vítá usměvavá Alice u dveří do menšího sociálního bytu 2+kk. „Jsme tady nově,“ vysvětluje.

Superman i Pikachu. Pražští zdravotníci v kostýmech pomáhali očkovat děti proti covidu. Akce se zopakuje Číst článek Se synem Karlem se sem nastěhovali teprve nedávno. Hned v předsíni se žena zastavuje u dřevěné skříňky s šedou roletou. „Tohle je z nábytkovky. Je to na šanony, ale pán byl tak hodný, že řekl, ať si to vezmeme jako botník. Tady jsou kabáty a tady jsou boty,“ ukazuje obsah „botníku“.

Skříň, stůl nebo židle ve studentském pokoji jsou také z nábytkové banky. Moc k sobě neladí, to ale čtrnáctiletému Karlovi nevadí. „Byla to velká pomoc, protože jsou to věci, které jsou potřeba,“ říká Karel. „Byla to fajn podpora v této situaci,“ podotýká.

Díky nábytkové bance nemusí mít Alice s Karlem věci v krabicích | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Matka se synem se do bytu přestěhovali z azylového domu. Jejich původní bydlení před dvěma lety shořelo. S ním i všechno jejich vybavení, popisuje Alice. „Neměli bychom si kam lehnout, on kde psát a dát si kam věci. Takže bychom to měli dál v těch krabicích od těch banánů. Takže pomoc velká a jsme za ni vděční.“

Z nábytkové banky má doma vybavení už přes 440 domácností. Dárci tam za rok věnovali přes 5000 kusů nábytku a elektroniky. Věci můžou být opotřebované, ale musí být funkční. O některé z nich je zájem neustále, říká vedoucí banky Tomáš Valenta.

„Naše velmi úzké hrdlo jsou nečalouněné židle. Těch židlí chodí fakt malinké množství. Minulý týden nám přišlo šest stejných židlí a my jsme tady s klukama málem otevírali šampus,“ uvedl. Lidé podle Valenty vyhledávají i rámy a rošty postelí.

Nábytková banka se podle pražského magistrátu za rok fungování osvědčila. Teď jednají o jejím rozšíření.