Česko-německou novinářskou cenu vyhrál pořad o Němcích v NDR. Autorku překvapili bývalí nacisté

Česko-německou novinářskou cenu za rok 2023 v pátek večer získala Veronika Kindlová za pořad Téma Plus s názvem „Čeští Němci v NDR: úspěšní zpěváci, vědci i politici“. Popisuje v něm příběhy bezmála 800 tisíc Němců z Čech, kteří museli odejít do sovětské okupační zóny Německa, ze které se později stala Německá demokratická republika. Jejich osudy jsou u nás téměř neznámé. Praha 13:05 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko-německou novinářskou cenu za rok 2023 v pátek večer získala Veronika Kindlová za pořad Téma Plus s názvem „Čeští Němci v NDR: úspěšní zpěváci, vědci i politici“ | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Profimedia

K tématu se dostala částečně proto, že její manžel pocházel z rodiny ústeckých Němců a část jeho příbuzných byla odsunuta, někteří na západ a někteří právě na východ.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si audio

Tehdy si poprvé uvědomila, že i ve východních německých zemích je mnoho lidí původem z Československa. Během cest do východních zemí občas i na někoho narazila.

Druhým momentem bylo, že do vysílání pro německou menšinu vytipovává německé nebo německojazyčné osobnosti z Československa. „V posledních letech se mi čím dál víc stávalo, že jsem narážela na Němce z českých zemí, kteří byli odsunuti do pozdějšího NDR a udělali tam nějakou zajímavou kariéru. Začalo se mi jich objevovat opravdu hodně. Takže mi to celé potom přišlo jako dobré téma na zpracování,“ říká Kindlová.

Polovina východních Němců se cítí znevýhodněná i 34 let po sjednocení. Spokojená je jen třetina Číst článek

Kindelové přišlo zajímavé, jakou kariéru udělali bývalí nacisté v NDR. „My jsme odsud ty Němce vyháněli s tím, že jsou pro nás nějakým ideologickým nebezpečím a že jsou nositeli toho nacionálního socialismu. Tito lidé potom dokázali v NDR působit v řadách komunistického režimu,“ pokračuje Kindelová.

„Po tom, co část z nich přišla, a to se u nás moc neví, tak upadla za války do sovětského zajetí a tam někteří z nich prošly Antifa-Schule, antifašistickými školami, kde byli přeprogramováni z nacionálních socialistů na marxistické socialisty. Potom v NDR normálně fungovali a někteří z nich opravdu vysokých pozicích,“ dodává Kindelová.