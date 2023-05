Nadace Příběhy pomáhá seniorům. Rozhlédněte se kolem sebe, sami si o pomoc neřeknou

V Česku v současné době žije přes dva miliony seniorů a jejich počet roste. Většina je odkázána jen na starobní důchod a životní úroveň tak u mnohých z nich výrazně klesá. Nadační fond Příběhy seniorům v tíživé životní situaci zprostředkovává nejenom potravinovou pomoc. Praha 15:17 27. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka a režisérka Sylvie Dymáková | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Za nadačním fondem příběhy stojí známá novinářka a režisérka Sylvie Dymáková, která se do povědomí široké veřejnosti dostala díky dokumentu Šmejdi.

Mám pocit, že si ty věci nevybírám, že si vybírají mě, říká režisérka Dymáková

„Bude to znít pateticky a zvláštně, ale mám pocit, že si ty věci nevybírám, že si vybírají mě. Já jen jdu po cestě a sbírám to, co se mi zrovna přiblíží. K pomoci seniorům jsme se dostala organicky a k samoživitelům, tam bylo zlomem narození syna.“

Sedm tisíc na měsíc

Velké ohlasy vzbudil osud seniorky, která měsíčně vycházela s opravdovým minimem financí. Po zaplacení nájemného, energií a jídla pro psa se jí nedostávalo na plnohodnotnou stravu. Její příběh má ale dobrý konec.

„Jsme s ní stále v kontaktu, pořád se o ní staráme, děláme jí drobné radosti. Kolega s ní minulý týden opékal buřty. Ona má obrovskou radost, že konečně přibrala pět kilo, protože konečně normálně jí, má jídlo v lednici.

Dokázala si uspořit i peníze na to, aby si pořídila novou sekeru. Ale ani zdaleka není jediná, kdo měl takto nízký důchod,“ říká Sylvie Dymáková.

Přesné počty seniorů v podobné situaci nikdo nezná. Navíc řada z nich se stydí o pomoc požádat. „Vždy potřebujeme nějakou lokální spojku v té vesnici, nebo v klubu seniorů.

Takže kontaktujeme kluby seniorů, sociální odbory, starosty, případně i obecní policie. Apelujeme i na veřejnost, aby nám obyvatelé obcí dali vědět, že tam třeba mají sousedku, která nikoho nemá, je sama a potřebuje pomoc.“

Nákup a dobrá rada

Nadační fond Příběhy se soustředí primárně na materiální pomoc. „Většinou je potravinová, ale čím dál častěji řešíme i další věci. Teď máme například seniorku, která potřebuje hodně pít kvůli dialýze a tahala těžké tašky s vodu.

Rozhodli jsme se, že jí koupíme filtrační konvici s filtry, aby měla doma čisté vody neomezené množství. Můžeme být poměrně široce rozkročení v té pomoci,“ vysvětluje Sylvie Dymáková.

„Máme kolegyni, sociální pracovnici z úřadu práce, která s našimi klienty konzultuje, jaké mají, nebo nemají další možnosti, co se týká podpory od státu. Jenomže když je vám 80let a více a těch sil už není moc, tak tím kormidlem života už úplně zásadně otočit nejde,“ dodává Dymáková.

„Podívala bych se na to, jakým způsobem jsou nastavené důchody. Ty rozdíly jsou pravdu propastné. Když někomu řeknu, že narážíme na seniory, kteří mají důchod osm tisíc, tak mi to spousta lidí nevěří, že to není možný. Je to možný.

A druhá věc, dlouhodobě jsme nebyli vedeni k tomu, abychom mysleli na staří. Vždy jsme spoléhali na to, že stát se o nás postará. Ale nepostará. Měli bychom za produktivního života myslet na to, jak se nám bude v penzi dařit. To je spíš apel na mladší, aby to nepodceňovali,“ radí Sylvie Dymáková.

Pomoc pro samoživitele

Nadační fond Příběhy pomáhá z asi osmdesáti procent seniorům a dvacet procent samoživitelkám a samoživitelům: „Máme program, který se jmenuje Rok pod křídly. Samoživitele podporujeme po dobu jednoho roku. Zajišťujeme komplexní pomoc. Právní, psychologickou, potravinovou, cokoliv potřebují.“

„Tam je fajn to, že samoživitelé mají ještě možnost otočit životním kormidlem. Jsme vedle nich, když se potřebují nadechnout, ale potom už oni musí roztáhnout ta křídla a letět,“ doplnil.

Což se ale, jak dodává Sylvie Dymáková, ne vždy podaří: „ Někdo prostě nechce. Musela jsme se naučit připustit si myšlenku, že budeme narážet na takové, kteří chtějí zůstat v roli té oběti. Ale to nejsou ti, které chceme podporovat.“

Kompletní informace o fungování Nadačního Fondu Příběhy, o tom jak pomoci, nebo pomoc vyhledat najdete na webových stránkách nfpribehy.cz.