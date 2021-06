Lidská síla, materiál, ubytování. Český rozhlas spustí databázi přání pro oblasti zasažené tornádem

Už od pátku můžete prostřednictvím Českého rozhlasu finančně přispět na obnovu obcí zasažených tornádem a silnými bouřemi. V sobotu v 18 hodin začne fungovat také speciální web, který bude zprostředkovávat konkrétní pomoc: bude propojovat ty, kteří na místě něco konkrétního potřebují, s těmi, kdo jsou onu pomoc schopni zajistit. Podrobnosti ve vysílání Radiožurnálu popsala ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Rozhovor Online 14:54 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky tornáda v Lužicích | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Můžete vysvětlit, jak to celé bude fungovat?

Mechanismus „lidé pomáhají lidem“ jsme se velmi dobře naučili na projektu Ježíškova vnoučata, kde jsme byli schopni během jednoho měsíce odbavit až na 16 tisíc takových přání. Takže jsme jednoduše překlopili to, co už umíme za čtyři roky fungování Ježíškových vnoučat.

V sobotu v 18 hodin spustíme web pomahejtesnami.cz, na kterém budou moct lidé, kteří shánějí dobrovolnickou nebo řemeslnou práci, vybavení, stavební materiál, zadat svou potřebu. V tu chvíli se zobrazí potenciálním dárcům a dobrovolníkům, kteří budou moct tuto potřebu naplnit.

Bude to v podstatě otevřené komukoliv. Moc prosíme všechny kamarády, kolegy, aby s tím zadáváním svým blízkým ze zasažených oblastí pomohli, protože věříme, že ti momentálně mají plné ruce práce.

Co všechno bude možné do databáze zadat?

Lidská síla, materiál, ubytování. Opravdu všechno, co se momentálně koncentruje na sociálních sítích a není to možné vhodně koordinovat, to bychom rádi centralizovali na webu pomahejtesnami.cz.

Vyzývala jste blízké těch, kteří byli zasaženi tornádem, aby pomohli. Jak složité to zadávání přání bude?

Je to velice prosté. Přání bude vázané pouze na jméno, příjmení, telefonní a e-mailový kontakt. K tomu je třeba přidat jen stručný popis toho, co potřebuju. To je vše, co budeme od žadatelů o pomoc potřebovat.

Na místě nejde proud, lidé mají samozřejmě jiné starosti než hledat připojení k internetu. Zvažovali jste, že byste třeba přímo do postižených oblastí poslali své hlídky a ptali se dům od domu, co lidé potřebují a zadávali to do databáze sami?

Věřím, že už v úterý vyjedeme s mobilním týmem, podobně jako to dělá ministerstvo práce a sociálních věcí se svým mobilním týmem na okamžitou pomoc, a budeme v jednotlivých obcích, věřím, dobře vidět. Budeme pomáhat přímo lidem na místě s tím, aby byli schopní požadavky do systému zadávat.

Kapacita systému je neomezená?

Je neomezená. Jak jsem říkala, byli jsme schopni obsáhnout 16 tisíc žádostí Ježíškových vnoučat.

Pokud někdo bude chtít pomoci, ale nezná to z Ježíškových vnoučat, co to pro něj bude obnášet? Co by měl udělat?

Dobrovolník, který se rozhodne splnit požadavek o pomoc, kontaktuje napřímo člověka, který o pomoc žádá, od nás bude mít zpřístupněny jeho kontaktní údaje, a domlouvá se s ním na konkrétním plnění požadavku. Vyzýváme dárce, aby dopředu nic nekupovali, nezajišťovali, ale opravdu se nejprve spojili s konkrétním člověkem a dohodli si plnění, dodání potřeby, načasování.

To je v podstatě to, co potřebujeme. Aby se ti dva domluvili, a třeba z toho pak vznikne jiný vztah, který může té rodině v zasažené obci pomáhat dlouhodobě.

Finanční sbírka

Kromě tohoto projektu v pátek začala finanční sbírka, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Kolik peněz už jste vybrali?

Nezačínali jsme od nuly. Začínali jsme s velkorysým pětimilionovým darem od společnosti Kaufland. K dnešnímu dni (sobotě, pozn. red.) se šplháme k osmi milionům na veřejné sbírce Pomáhejte s námi Moravě. Moc bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří se doposud složili.

Máte představu, kam konkrétně a kdy peníze pošlete?

Stejně jako u předchozího projektu, kdy lidé pomáhají lidem, se i u finanční sbírky chceme dostat co nejblíž těm, kteří mají momentálně akutní potřebu řešit nouzové ubytování, dovybavení domácnosti, vyřešení prázdnin pro sebe a rodinu.

Pomoc bude směřovat primárně ke konkrétním lidem v konkrétních domácnostem. Budeme k tomu využívat příští týden i mobilní tým. Stejně tak, jako je budeme vyzývat, aby zadávali svoje požadavky do databáze, tak jim budeme nabízet i finanční pomoc, která bude zastropovaná částkou 100 tisíc korun. Proces jejího získání bude opět velmi jednoduchý. Věříme, že budeme schopní v rámci dnů poslat potřebným peníze na účet.