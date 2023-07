Dobrovolníci v Karviné koupili bývalé nádraží Fryštát, teď ho opravují. Má z něj být komunitní centrum

Nevyužívané nádraží v Karviné-Fryštátě dostává novou střechu. Budova stará 120 let měla jít původně k zemi, ale skupina dobrovolníků ze spolku S.O.S. Karviná ji před dvěma lety koupila za tři sta tisíc od Správy železnic a na vlastní pěst začala opravovat. Už nyní se na místě konají akce pro veřejnost. Karviná-Fryštát 23:48 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nádraží v Karviné-Fryštát | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Peníze získávají dobrovolníci z veřejných sbírek a na nádraží tráví svůj volný čas. V budoucnu by tu mělo být komunitní centrum a zázemí pro neziskové aktivity ve městě.

Do Karviné-Fryštátu se s mikrofonem vydala Marta Pilařová.

Součástí rekonstrukce budovy je i oprava střechy a odstranění eternitové krytiny. Eternit obsahuje azbest, a ten se jako nebezpečný odpad musí odborně odstranit. Ostatní práce na budově dělají dobrovolníci.

„Až se udělá střecha, tak budou všechny brigády směřovat k tomu, abychom dali patro po patru zase dokupy. Snažíme se to zkulturnit, dát tomu zase život. Ta budova na to má, je hezká,“ říká člen spolku Jan Strzelecki.

Ve spolku S.O.S. Karviná je kromě něj dvacet lidí. Mezi nimi učitel historie, webmaster, elektrikář, sociální pracovnice nebo inženýrka ekonomie. Přesně před dvěma lety nádraží určené k demolici koupili za 300 000 od Správy železnic.

„Všechny nás děsila představa, jak se budeme chodit koukat, jak to bourají. Když jsme zjistili, že tam šance je, tak jsme se všichni upnuli k tomu okamžiku, kdy si tady jednou vypijeme kafe a řekneme si, že jsme to dali. To může být i za deset, patnáct, dvacet let,“ říká členka rady spolku Zuzana Klusová.

Přestože nádraží čeká ještě hodně práce, dobrovolníci už tady pořádají i akce pro veřejnost. Byl tu bleší trh, koncert kytarového tria a po trase původní trati vybudovali naučnou stezku.