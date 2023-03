Nevidím důvod, proč zakázat náhradní mateřství, říká etik. Ohrožuje vývoj dítěte, oponuje psycholožka

Náhradní mateřství podporuje obchod s lidmi a mělo by být celosvětově zakázáno. Tak zní deklarace, kterou v marocké Casablance o víkendu podepsali lékaři a právníci ze sedmi desítek zemí. Je náhradní mateřství v rozporu s lidskou důstojností a lidskými právy? „Ano. A to je důvod, proč jsem deklaraci podepsala,“ říká psycholožka Hana Konečná. „Zcela určitě ne,“ oponuje etik a filozof Jan Payne. Casablanca 21:47 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těhotenství (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Konečná upozorňuje, že náhradní mateřství bylo původně zamýšleno jako altruistická výpomoc v rámci rodiny, ale skutečnost je jiná.

„Po několika letech, kdy se náhradní mateřství provádí, se ukazuje, že náhradní matky nejsou sestry maminky, příbuzné toho páru, který potřebuje pomoc, ale že jsou to ženy téměř vždycky z nižších socioekonomických skupin, než jsou žadatelé,“ vysvětluje s tím, že je to jasná známka toho, že jde o obchod.

Úmluva Casablanca je ale podle ní hlavně reakcí na snahu náhradní mateřství regulovat. „My si myslíme, že regulovat nejde,“ říká česká zástupkyně v Bioetické komisi Rady Evropy a dodává, že jasné legislativní ukotvení náhradního mateřství je podle ní nedosažitelný cíl.

Podle Payna je potřeba nově právně definovat, kdo je matkou dítěte. Podle české legislativy je stále matkou žena, která dítě porodila.

„Můžeme rozlišit tři matky. Podle práva je matka, která dítě porodila. To je z časů římského práva, ale od těch dob se hodně věcí změnilo. Takže vycházet z toho, jak to bylo tehdy, je trošku bizarní. Víme něco o genetice čili může být také genetická matka. A potom, a to mi přijde nejdůležitější, je psychologická matka. Tedy žena, která se opravdu o dítě stará. Je to tedy apel na právníky, aby se nad tím nějakým novým způsobem zamysleli, kdo je tedy matka dítěte,“ doporučuje etik a filozof.

„Náhradní mateřství je jedna z variant umělého oplodnění. Jeho zákaz by znamenal zákaz veškerého umělého oplodnění.“ Jan Payne

Konečná připouští, že žadatelé, ať jde o jednotlivce nebo pár, podstoupí složitou cestu za dítětem. Málo se ale podle ní ví, že i budoucí cesta dítěte je poměrně dost složitá.

„Protože my mu dopředu vytváříme prostředí plné obrovských nejistot. A nejistota je jedním ze základních faktorů, který ovlivňuje rozvoj mozku,“ naznačuje.

Nejistota patří k životu

Psycholožka také připomíná, že dítě má právo znát cestu, jak přišlo na svět.

„Je předpoklad, že by mělo znát všechny osoby, které se na tom nějak podílely. Evropská společnost pro reprodukční medicínu vypracovala doporučení, jak se s tím má zacházet. Dítě má být od malička informováno a pak má v nějakém věku, obvykle v dospělosti, mít přístup ke všem informacím o dalších osobách. Takže to už dopředu znamená, že dítě bude od malička v péči nejrůznějších poradců a psychologů,“ míní.

Payne s tím nesouhlasí. Jako neurolog je přesvědčen, že nejistota patří k životu. Dítě žijící v naprosté jistotě se podle něj pořádně nevyvíjí.

„Potřebuje vstupovat do dalších a dalších nejistot, aby se jeho mozek dokázal opravdu vyvíjet. Nejistota patří k životu, je to zásadní rys života. Nesmí to být samozřejmě extrémní nejistota. Ale to, že máme nejistotu a že cítíme úzkost, je naprosto přirozená součást našeho života,“ vysvětluje.

„Některé techniky se vyvinuly tak, že je už považuji za nepřijatelné a ohrožující jednak lidskou důstojnost a jednak vývoj dítěte.“ Hana Konečná

„Nevidím jediný důvod, proč zakázat náhradní mateřství. Je to jedna z variant umělého oplodnění. Pak to znamená zakázat veškeré umělé oplodnění, což samozřejmě jsou takové tendence a v některých zemích to je zakázané. Ale já doufám, že budeme patřit ke společnostem, které ctí lidskou důstojnost. Lidská důstojnost spočívá ve svobodě, to znamená, že budeme ctít svobodu člověka,“ dodává etik a filozof Jan Payne.

„Jsem mnohaletý propagátor umělého oplodnění, asistované reprodukce. Považuji ho za hodnotný nástroj pomoci neplodným lidem. Ale některé techniky se vyvinuly tak, že je v současné době už považuji za nepřijatelné a ohrožující jednak lidskou důstojnost a jednak vývoj dítěte. A toto je právě náhradní mateřství,“ reaguje psycholožka Hana Konečná.

