V 68 letech si nechala odnosit dítě, otcem je zesnulý syn. ‚Není to běžné, snad to klapne,' říká expert

Když budu mluvit za lidi, kteří by to velmi kritizovali, jak etické je připravit potomka, v tomto případě vnučku, o oba rodiče už při narození? Otec byl tou dobou mrtvý a náhradní matka se práv vzdala zřejmě hned po porodu.

Pokud se máme bavit o etice, tak je tu znovu standard nejlepšího zájmu, podle kterého je to potřeba posoudit. Samozřejmě že to pro dítě není asi úplně standardní nebo nejběžnější situace. Ale umírají i mladí lidé, o děti pečují starší... Bude to mít asi složité, ale snad jí to klapne.

Dítě si nemůže vybrat podmínky narození. Anonymita dárců by měla být prolomena, míní právník Číst článek

Ve Španělsku je náhradní mateřství nelegální. Je jednoduché obejít pravidla adopcí v cizím státě?

Záleží na tom, ze kterého státu člověk je a nad kterým státem uvažuje, že by v něm proběhlo náhradní mateřství. Je to otázka legislativy, kompatibility, dostupnosti zdravotních služeb v tom i onom státě. A potom je to – ale nechci to nějak bulvarizovat – otázka peněz. Otázka peněz a informací.