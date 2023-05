Vláda chce prodloužit vyplácení náhradního výživného. Podle opozice to ale nic neřeší

Aby se samoživitelé s dětmi, na které druhý rodič neplatí alimenty, nepropadali do chudoby, prosadila bývalá vláda ČSSD a ANO novou dávku – náhradní výživné. Úřady práce ho začaly vyplácet v červenci 2021. Podle platné legislativy má státní pomoc trvat dva roky. Prvním příjemcům dávky tak nárok v létě zanikne. Současné vedení ministerstva práce a sociálních věcí se proto rozhodlo ho prodloužit. Praha 10:08 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda chce prodloužit dobu vyplácení náhradního výživného na dvojnásobek (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce narychlo, tedy ve zkráceném připomínkovém řízení a bez analýzy dopadu, prosadit prodloužení náhradního výživného. A to protože rodiny samoživitelek a samoživitelů by jinak o dávku přišly bez ohledu na to, jestli druhý rodič začal alimenty posílat, nebo ne.

Podle resortu by to rodiny, kterým se nedaří od druhého rodiče vymoci žádné peníze, zasáhlo značně tvrdě.

Dva roky s náhradním výživným. Některé rodiny na to brzy ztratí nárok, ministerstvo mluví o změně zákona Číst článek

To je i případ samoživitelky Jany, která pobírá náhradní výživné 2,5 tisíce korun na třináctiletou dceru. Otec na ni neplatí už 11 let. Jana o dávku žádala mezi prvními v červenci 2021, a tak jí poslední výplata přijde letos v červnu.

„Nemůžeme si dovolit některé oblečení, které slečny v tomto věku chtějí. Dcera také nebude moct jezdit na všechny školní výlety, nyní je to totiž poměrně drahé,“ popisuje Jana.

Ministerstvo chce prodloužit dobu, po kterou lze náhradní výživné pobírat, na dvojnásobek. Místo 24 výplat by děti nově mohly dávku dostat až osmačtyřicetkrát.

Stát by jim tedy posílal alimenty až čtyři roky místo dnešních dvou. A to v případě, že by druhý rodič po tu dobu neposílal výživné vyměřené soudem a zároveň by po něm rodič-samoživitel ušlé alimenty vymáhal exekucí nebo soudně. To jsou podmínky, které pro přiznání náhradního výživného platí už nyní.

Zpětné vyplácení

Samoživitelce Janě ale nárok na dávku zanikne už letos v létě. Novela je teprve v připomínkovém řízení, s její účinností tak ministerstvo počítá během podzim.

„Rodiče, kterým nárok na dávku zanikne ještě předtím, než bude novela účinná, budou moci získat náhradní výživné zpětně. A to za období od zániku nároku kvůli vyčerpání 24 výplat náhradního výživného do doby, kdy bude novela účinná,“ uvádí mluvčí resortu Jakub Augusta.

Čím vyšší příjem má rodič, tím nižší část z něj mu soud stanoví jako alimenty Číst článek

Podle stínového ministra práce a sociálních věcí opozičního hnutí ANO Aleše Juchelky je pouhé prodloužení doby nároku na dávku nekoncepční.

„Raději bych zjišťoval, kde je chyba, a to nejen na straně soudů, ale i exekutorů a celého systému. Prodlužování doby pobírání náhradního výživného na čtyři roky nic neřeší,“ dodává Juchelka.

Systémové řešení

Ředitelka neziskové organizace na podporu rodin Aperio Eliška Kodyšová věří, že prodloužení nároku rodinám dočasně pomůže. „Potřebujeme se ale bavit o tom, jak dané skupině lidé pomoct systémově. Aby rodiny samoživitelů, z nichž zhruba polovina žije velmi skromně, nebo téměř v chudobě, nemusely řešit základní existenční otázky,“ podotýká.

Kodyšová proto jedná s ministerstvem o tom, jak samoživitelům pomoci z dlouhodobého hlediska.

Náhradní výživné dostává kolem devíti tisíc dětí, což je pětkrát méně, než ministerstvo očekávalo. Průměrná výše je 1800 korun, nejvíce však 3000.