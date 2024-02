Narodila se 29. února, v dokladech má ale něco jiného. ‚Datum přepsali na matrice,‘ říká oslavenkyně

Čtvrtek je zvláštní den pro všechny, kteří se narodili v přestupném roce 29. února. Po dlouhých čtyřech letech můžou oslavit své skutečné narozeniny. Paní Marie Žochová z Ostravy je v tomto směru zvláštním příkladem. Narodila se 29. února, ale toto datum v dokladech nemá. S kalendářem si prý tak trochu pohráli na matrice. Ostrava 17:11 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Žochová | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

V pasu má napsaný 1. březen, narodila se ale 29. února ještě za války. Původní, německy psaný rodný list už někdejší televizní redaktorka Marie Žochová z Ostravy nemá. Po roce 1948, kdy se poměry hodně změnily, dostala nové doklady. A poněkud upravené.

„Já jsem tam měla podepsaného pana faráře a bylo to v němčině. A do té doby se to moc nehodilo. Jednoho dne přinesla maminka takovou tvrdou A4 a říkala: ‚Tak máš občanské datum narození.‘ A bylo tam napsáno 1. března,“ popisuje Marie Žochová.

Na matrice k tomu tehdy přistoupila úřednice svérázně, aspoň podle toho, co si paní Marie pamatuje. Maminku paní Žochové úřednice navíc znala a 29. únor prý vypadal na papíře zvláštně.

„Na úřadě byli známí, nebo spíše sousedé a ta paní říkala mé mamince: ‚Prosimtě, přece nebude holka slavit narozeniny jednou za čtyři roky, já ti to napíšu na 1. března, teď se všechno mění, to nikdo nepozná,‘“ vzpomíná.

Naučila se s tím žít. Do úředních formulářů píše 1. březen, slaví ale 29. února, pokud ten den v kalendáři je. Ví to všichni, kdo ji znají, a funguje to. Podle jejích slov je pozitivní, že na tak krásný věk, jako jsou dvacetiny, čekala 80 let.

Oslava prý bude tak velká, aby to vydrželo zase až do dalších, už 21. narozenin v roce 2028. „Mám báječnou rodinu, báječné přátele, takže tomu dáme nafrak,“ říká Marie.

Podle Českého statistického úřadu se u nás od roku 1992 narodilo 29. února přes 2200 lidí. A dnes by podle dlouhodobé průměrné porodnosti na konci února mělo přibýt dalších asi 270.