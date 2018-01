Exkluzivně z opravené historické kopule Národního muzea. Přístupná bude už na podzim

Přes sedm milionů sbírkových předmětů čeká v depozitářích, aby se vrátilo do historické budovy Národního muzea, která se návštěvníkům uzavřela v roce 2011.

Budova na pražském Václavském náměstí z roku 1891 čekala na generální opravu více než 120 let. Poškodily ji navíc i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968.

Zřejmě největší novinkou bude zpřístupnění hlavní kopule, která nabízí jedinečný pohled na hlavní město. „Před rekonstrukcí byla nepřístupná a nám to bylo líto, protože je odsud krásný výhled nejen na Prahu, ale i na celou historickou budovu. Hlavní účel kopule je, aby se okny dostávalo světlo do Pantheonu, který je pod námi. Teď stojíme na podlaze ze dřeva, ale bude z průhledného tvrzeného skla,“ řekl Českému rozhlasu Vltava generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Oprava historické budovy Národního muzea je nejsložitější obnovou v dějinách moderní památkové péče. Začala na jaře 2015.

„Stavba je velice náročná. Je to jedna z největších budov Praze a mimo hrady a zámky možná i v celé republice. Navíc nejde jen o rekonstrukci, ale i modernizaci. Budova je národní kulturní památkou, takže podstatná část je restaurátorská,“ dodal Lukeš.

Kopule Národního muzea - Spherical Image - RICOH THETA

Začátkem ledna jsou dokončené veškeré hrubé práce, většina restaurátorských prací, zlacení věží, okna, zastřešení obou dvoran nebo fasáda. Na té by měly i nadále zůstat viditelné stopy po střelbě okupantů z 21. srpna 1968.

„Vyčištěním kamene došlo k zesvětlení fasády, takže vypadá víc tak, jako na konci 19. století. Tím ale došlo k paradoxu - světlé opravy po střelách jsou teď tmavší než samotná fasáda a nejsou tolik vidět. Jako historik bych to chtěl zachovat jako transparentní, viditelné a srozumitelné memento roku 1968, ale porovnáváme stanoviska historiku a památkářů, kteří hledí na celistvost fasády, takže hledáme řešení,“ vysvětlil Lukeš.

Otevření historické budovy veřejnosti je plánované na 28. října 2018. Bude spojené s velkou výstavou ke 100. výročí založení Československé republiky, kterou muzeum připravuje ve spolupráci se Slovenským národním muzeem, a 200 letům od založení Národního muzea v roce 1818.

Stálé expozice ale v říjnu 2018 ještě hotové nebudou. „Že ještě nebudou kompletní, jsme věděli už v roce 2015, nešlo by to v souběhu stihnout. Už na nich ale pracujeme a v půlce roku 2019 by měla být otevřená podstatná část expozic - všechny, které se týkají přírodních věd. Ve vedlejší nové budově, ve které sídlilo Federální shromáždění a po něm Rádio Svobodná Evropa, bude expozice věnovaná dějinám 20. století a speciální dětské muzeum,“ říká Michal Lukeš.