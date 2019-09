Komiks i videa. Kybernetický úřad spouští Digitální stopu, která má děti naučit bezpečnosti na sítích

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost chce děti naučit, jak se bezpečně chovat na internetu. V pondělí proto spouští projekt s názvem Digitální stopa. Školáci si prostřednictvím jednoduchého příběhu vyzkoušejí, jak se dají jejich data na internetu zneužít i jak si je můžou chránit. Praha 8:45 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost chce děti naučit, jak se bezpečně chovat na internetu. Proto spouští projekt s názvem Digitální stopa | Zdroj: Repro Digitální stopa

„Rád bych tady s vámi dnes měl program, který se jmenuje Digitální stopa a který by nás měl naučit něco o tom, jak se máme chovat na internetu tak, abychom byli v bezpečí a aby se nám nic nestalo,“ zahajoval na brněnské Scio škole David Kudrna z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost program s názvem Digitální stopa.

Děti jsou ve třídě rozdělené do dvojic a každá má před sebou počítač. Celý projekt je totiž dostupný online. Školáci v něm procházejí příběhem s dvanáctiletou Bárou. „Používám sociální sítě, mám profil třeba na instagramu, youtubu nebo tiktoku. Lajkuji, komentuji, sdílím – zkrátka stejné věci, jako děláš i ty. Jenže tyhle věci, které dělá každý, mě dostaly do situace, kterou bych nikomu nepřála,“ čte úvod celého příběhu jeden z žáků.

Děti si otevřou webovou stránku projektu a začínají procházet celým kurzem. Mají v něm vytvořené třeba záznamy komunikace Báry s přáteli na sociálních sítích, ve kterých hledají správné odpovědi na otázky v testu.

„Jestli se přestěhovala do Brna, kolik jí je, jestli má soukromý účet,“ vysvětluje Aneta s Adélou, jak test probíhá.

Bez facebooku

„Program Digitální stopa je interaktivní online kurz, který se snaží dětem přiblížit, jak se mají chovat na internetu tak, aby zůstávaly v bezpečí. Cesta k tomu, jak jim to chceme ukázat, vede právě přes fiktivní příběh jedné dívky, která nedělala v zásadě nic špatného, ale přesto se jí to potom vymstilo,“ vysvětlil Radiožurnálu designér vzdělávacího procesu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost David Kudrna.

Projekt si od pondělí může spustit každá škola, učitel nebo taky rodič. Stačí jít na web digistopa.cz. „Tam najdou i metodiky a další podklady k tomu, aby to i třeba učitel, který s tím nemá velké zkušenosti, dokázal zrealizovat tak, aby to bylo užitečné. Takže jednak jsou tam nějaké metodické podklady, jsou tam k tomu všechny materiály, co jsou potřeba, a i nějaké tipy a doporučení, co je dobré žákům říct, co je dobré zdůraznit,“ dodává Kudrna.

V celém online kurzu se ale vůbec neobjevuje světově nejrozšířenější sociální síť - facebook. „Vzhledem k tomu, že tuhle aktivitu máme nastavenou pro pátý, šestý ročník, tak facebook jako sociální síť pro ně není atraktivní a nebývají tam, netráví tam čas. Proto jsme volili jiné sociální sítě, jako je třeba youtube nebo instagram,“ vysvětluje Kudrna proč.

Kyberšikana

Že právě tyto sítě děti využívají nejčastěji, potvrzují i samotní školáci. Třeba žákyně osmé třídy Aneta se snaží svoje soukromí na sociálních sítích chránit. „Nic nesdílím, mám soukromé účty a dávám si tam jen lidi, co znám,“ popisuje.

A podobně je na tom i její spolužák Tobiáš: „Mám jenom instagram. Tiktok nemám, nic takového. Jenom instagram a skoro nic tam neposílám. Mám tam maximálně asi šest fotek a jsem tam většinou neaktivní. Tam moc často nelezu. Nebaví mě to.“

Celý kurz se prostřednictvím videa snaží děti upozornit i na kyberšikanu a radí, jak se chovat, pokud ji žáci zažijí.

„Kyberšikana je šílená právě v tom, že jí neuniknete. Můžete být vystaveni posměchu 24 hodin sedm dní v týdnu. Proto se oběti kyberšikany hroutí mnohem dřív, než oběti šikany klasické. I když ji nechci samozřejmě zmenšovat,“ říká dívka ve videu.

Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce řešila právě kyberšikanu každá čtvrtá základní škola, o rok dřív to byla každá pátá.

