Tereza dobrovolničí už od 14 let. Působila v keňském sirotčinci, teď pomáhá Adamovi se svalovou atrofií

Tereza pomáhá Adamovi najet s elektrickým vozíkem do speciálně upraveného auta. Adam trpí spinální svalovou atrofií. To znamená, že mu postupně ochabují svaly na těle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Narozeni do svobody: Tereza Hovadíková

„Dobrovolnictví dělám od svých 14 let. Můj taťka měl pracovní úraz, po kterém měl zdravotní následky. Začal chodit na rehabilitace, kde nás seznámili s organizací, do které docházíme jednou měsíčně, která spojuje lidi s handicapem, děti z pěstounských rodin i další,“ popisuje Tereza.

„Kdybych si měl představit život před třeba 40 lety, asi by nebyl tak jednoduchý. Myslím si, že by bylo o hodně složitější se nějak zapojit do společnosti,“ říká Adam.

Adamovi dnešní doba dala možnost vystudovat vysokou školu. Pracuje jako poradce pro rodiny, které pečují o lidi stejně postižené jako on, a dělá besedy ve školách.

Tereza mu pomáhá jednou týdně s nákupy, s úklidem doma nebo s vařením. Kromě toho dochází několikrát týdně do neziskové organizace Brána.

CO PRO VÁS ZNAMENÁ SVOBODA? Myslím si, že v Evropě je svoboda něco, čeho si možná lidé až tak neváží. Je to i tím, že jsem mohla poznat Keňu, kde až takovou svobodu nemají. Momentálně pro mě ve studentském životě je to možnost cestovat, poznávat a mít nějakou svobodu slova, což v jiných zemích tak úplně není. Myslím si, že je třeba si toho vážit.

Pečovatelská povaha a chuť pomáhat se u Terezy projevovala už od dětství, říká její maminka Iveta, která zažila 17. listopad 1989 jako středoškolačka.

„Říkala jsem jim, jaké to bylo, jak jsem vyrůstala já a co všechno oni teď můžou. To, že může i vycestovat do zahraničí, do rozvojových zemí, kde dobrovolničí a má to jako příležitost ze školy… pro mě je to sen.“

Srovnání, jak může vypadat život jinde má Tereza z měsíčního pobytu v Keni, kde pracovala jako dobrovolník v sirotčinci. „Ti lidé mají úplně jinak nastavené hodnoty, nějaké potřeby a každá maličkost je pro ně veliká. Co my bereme jako maličkost, pro ně je obrovská věc,“ hodnotí.

Po dostudování by se ráda věnovala dětem s poruchami chování nebo rané péči.