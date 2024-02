Naše společnost je zatížená stereotypy. Proto je pro některé ženy těžší se prosadit, říká moderátorka

Ve 34 letech v České televizi moderuje ty nejprestižnější pořady. Novinářka Jana Peroutková při práci využívá jak vystudovanou sociologii a politologii, tak život na vesnici. Jak zvládá každodenní nápor špatných zpráv? Co pro ni znamená veřejnoprávní televize? A jaký vliv měla práce na její rodinu? Praha 0:10 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Peroutková je dost často zahlcená negativními zprávami. Její práce vyžaduje, aby se orientovala mimo jiné ve válečných konfliktech, živelných katastrofách nebo tragédiích. Přiznává, že si například doma televizi radši nezapne.

„Já bych samozřejmě chtěla, aby diváci sledovali zpravodajství co nejvíc. Moc si přeji, aby ta naše sledovanost byla vyšší a vyšší, ale bavíme se taky o duševním zdraví. Mnohem lepší bude, když si divák zapne televizi s vědomím, že teď je připraven na tu smršť byť i negativních zpráv,“ říká.

Podle ní je to pro novináře občas těžké oddělit. Když na podzim dopisovala diplomovou práci z politologie, zrovna začal ozbrojený konflikt mezi Hamásem a Izraelem. Peroutková přiznává, že ji mrzelo, že nemohla být u toho. „Když jsem neměla děti, tak jsem měla pocit, že tam musím být a že nevyužitá příležitost byla promarněná šance,“ vysvětluje.

„Pamatuji si, jak jedna kolegyně byla zrovna na delší dovolené během záplav, že jsem si úplně říkala: ‚Jak to mohla dopustit? Jak mohla odjet na dovolenou? Taková příležitost. Vstupovat a prostě být u toho dění.‘ Takže dřív jsem to měla takhle, ale teď už je to slabší,“ popisuje.

Balanc mezi prací a rodinou

V době covidu pracovala tak intenzivně a trávila v televizi tolik času, že zhubla devět kilo a několikrát musela do nemocnice kvůli zhoršujícím se migrénám. Pořád nedokáže říct, že to za to stálo, ale dozvěděla se, co všechno je ochotná obětovat práci. Teď už našla balanc a je spokojená a šťastná.

„Těším se na další výzvy, pořady, hosty. Je možné, že jednou třeba v České televizi skončím a potká mě nová práce, ale teď se cítím být hodně nahoře,“ říká Peroutková.

Co za práci by to mělo být, neví, ale říká, že je možné, že se bude chtít naopak schovat a nebýt tolik vidět. Zvýšená pozornost jí totiž už nedělá dobře. Když by nepracovala v televizi, určitě by se ale chtěla více věnovat rodině, která byla její prací do velké míry ovlivněna.

Kariéra žen

Její partner Jakub Podaný například předčasně ukončil svoji fotbalovou kariéru. Přestože je v tuzemsku stále ojedinělé, že se partner přizpůsobí kariéře partnerky, podle Peroutkové jim to funguje dobře a všechno si zvládli zdravě nastavit.

Naše společnost je podle ní stále hodně zatížená stereotypy, i proto je pro ženy těžší se prosadit v profesích tohoto typu. Rozdíl ale prý je hodnotit společnost jako celek, nebo konkrétního zaměstnavatele. „V České televizi jsou k tomuhle hodně otevření,“ říká.

„Pamatuji si, že když jsem odcházela na svoji první mateřskou, měla jsem obavy, jestli se budu moct vrátit, říkala jsem si: ‚Panebože, doženu já ty svoje kolegy? Teď mi tady ujede vlak, nedostane se ke mně spousta informací a už je určitě nikdy nedoženu.‘ A Petr Mrzena mi tehdy řekl: ‚Jano, až se na to budete cítit, tak přijďte. Tady jsou dveře otevřené,‘“ popisuje.

