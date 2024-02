Násilí se objevuje už ve vztazích dospívajících. Tam to začíná, upozorňuje ředitelka proFem

Organizace proFem se už třicet let stará o oběti domácího a sexuálního násilí. V lednu otevřeli nové centrum na Praze 6, kde nabízí sociální, právní i psychoterapeutickou pomoc obětem. V rozhovoru pro pořad Jak to vidí... šéfka organizace Jitka Poláková upozorňuje na to, že násilí se objevuje už ve vztahu dospívajících. A že falešných obvinění z násilí je málo. jak to vidí Praha 10:55 26. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Domácí násilí | Zdroj: Shutterstock

Většinu obětí domácího násilí, přes 90 procent, tvoří ženy. „Pokud pracujeme se ženou dlouhodobě, tak dokážeme rozklíčovat, jestli si to, že byla zneužitá, vymýšlí,“ ujišťuje ředitelka organizace proFem, Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí.

Host: Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem. Moderuje sestra Angelika

„Ale je to jen minimum případů,“ říká k četnosti falešných obvinění. „Vybavuji si za posledních pět let jen tři čtyři případy, kdy se na nás někdo obrátil, že chce zprávu, že s námi spolupracuje. To neděláme. Potřebujeme s každým pracovat dlouhodobě.“

Na druhou stranu je mnoho příkladů, kdy třeba policie vyhodnotí obvinění jako křivé. „Jedna policistka vyprávěla o tom, že někdo nahlásil násilí, policisté udělali důkazní šetření, a pak na tu ženu udeřili. Jenže když na člověka takhle udeří, tak to odvolá. Když vidí tlak a sílu, tak si radši řekne, že všechno stáhne, než tímto prochází,“ přibližuje Poláková a dodává: „Ale nevylučuji, že falešná obvinění existují.“

Nové centrum

Ředitelka proFem Jitka Poláková | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V lednu otevřela organizace nové centrum Port na Praze 6. „Začne to krizovou intervencí, kdy zjišťujeme, co oběť v tuto chvíli potřebuje. Pak tam máme sociální a právní poradenství, navázané advokáty, poskytujeme individuální i skupinové terapie,“ jmenuje Poláková.

„Novinkou je ordinace, kde sbíráme důkazní materiál. Také je tam prostor, kde policie může ženu vyslechnout, nebo tam může výpověď natočit. A my jí zároveň můžeme poskytovat intervenci a ošetřit ji. A poslední naší službou je krizový pokoj, kde žena může až se třemi dětmi zůstat po dobu sedmi dnů,“ doplňuje šéfka proFem. Doporučuje ale objednání dopředu.

Počátky násilí

Už ve vztazích dospívajících lidí se může objevovat násilí, upozorňuje Poláková. „Tam to začíná,“ zdůrazňuje v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. „Tam začíná to, jak si mladí lidé uvědomují svoje hranice, co jsou ochotní v partnerských vztazích dělat.“

Organizace proFem o problému známém jako teen dating violence ví už několik let. „Dělali jsme dřív průzkum, kde jsme se ptali mladých, jak prožívají svoje první vztahy a co se v nich odehrává. Je důležité reflektovat to, co mladí považují za normu. A samozřejmě to vychází z toho, jak vnímali vztah svých rodičů,“ ukazuje Poláková na mezigenerační přenos násilí.

Dospívající se například často setkávají s kybernásilím, kontrolou telefonu nebo zveřejněním intimních fotografií po rozchodu. „Tohle je častější právě u mladších ročníků. Dost často tam docházelo k velmi nepříjemným útokům po ukončení vztahu a dehonestaci dívek,“ říká.

Také se mladí lidé setkávají se sexuálním násilím. „V tomhle je dynamika dost podobná vztahům dospělých,“ uznává Poláková s tím, že proFem se tohoto tématu bude držet i v dalších letech.

Ne zlost, ale důvěra

Pokud rodiče zjistí, že jejich dospívající potomek se ocitl v násilném vztahu, často dostanou zlost.

„Máte vztek, že nemůžete svoje dítě ochránit. Ale je potřeba to vydržet, dítě podpořit, vyslechnout si i to, co nezní příjemně. A neříkat: S tím člověkem už se nikdy neuvidíš. Důležité je, aby se před vámi dítě úplně neuzavřelo,“ zdůrazňuje Poláková.

„Důležité je nevracet se k tomu, netlačit. Ale jen vytvořit prostor. Zkusit vyhledat odbornou pomoc a doporučit ji: Nechceš o tom mluvit se mnou, dobře, ale to, co se ti děje, je nezdravé a měl by sis o tom promluvit s někým jiným,“ navrhuje Poláková.

Odhalit, že je něco s potomkem v nepořádku, může být složité. Záleží na kvalitě vztahu, který měli rodiče a dítě už dřív. „Záleží, jak jsme s dětmi komunikovali a otvírali už předtím těžká témata,“ dodává Poláková. „To, že se teď naštvete, vám sice na chvíli uleví, ale situaci to nezlepší.“

