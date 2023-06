Nedělají to, aby ublížili. Týrání znají často z dětství, říkají psychologové o násilnících a nabízejí pomoc

Ti, kteří ubližují svým nejbližším, to nedělají proto, že mají potřebu je zranit. A také si často závažnost situace neuvědomují, tvrdí psychologové. „Máme mnoho obranných mechanismů, které nám brání, abychom některé věci viděli opravdu pravdivě. A pokud se člověk dopouští něčeho tak závažného, jako je násilí na nejbližších, tak má tendenci to bagatelizovat a popírat,“ upozorňuje psycholog Jiří Ammer pro Radio Wave. Praha 20:23 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ti, kteří ubližují mají podobnou zkušenost z dětství a zmiňují, že neznají jinou cestu (ilustrační foto) | Zdroj: Pexels | CC0 1.0

Většina lidí, kteří ubližují svým nejbližším, to nedělá proto, že by chtěla druhého zranit. „Tahle potřeba tam není. Jde spíš o nasycení vlastních potřeb, o potřebu uznání a respektu, o potřebu lásky. Nebo jde o způsob emoční regulace, například strachu nebo bezmoci,“ upozorňuje psycholog Ammer v doprovodném rozhovoru k podcastu Reakce Radia Wave.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak člověku vysvětlit, že věci, které byly přijatelné před deseti lety, jsou teď společensky problematické? Poslechněte si celý rozhovor

„Když si s lidmi povídáte a zabýváte se opravdu do hloubky tím, jaká je jejich motivace, tak málokdy je to o potřebě moci, kontroly nebo ublížení,“ je přesvědčený psycholog, který v organizaci Spondea pracuje s původci násilí.

Přiznat si, že ubližuji svým blízkým a dokonce je týrám, není snadné.

„Máme mnoho obranných mechanismů, které nám brání, abychom některé věci viděli opravdu pravdivě. A pokud se člověk dopouští něčeho tak závažného, jako je násilí na nejbližších, tak má tendenci to bagatelizovat a popírat,“ upozorňuje psycholog Ammer.

Nejdřív bombardování láskou, pak kontrola, nakonec násilí. Nejhorší je zneužívání sexu, říká psycholožka Číst článek

„Je to i kvůli tomu, že jsou lidé vnitřně zaplavení studem a nejsou schopní úplně uznat, že páchají násilí na partnerovi nebo na dětech,“ říká.

Zkušenost z dětství

Ti, kteří ubližují, navíc mají podobnou zkušenost z dětství. A zmiňují, že neznají jinou cestu.

„Když se spolu bavíme, tak je dotyčný často překvapen, že násilné chování není norma. Protože on to takhle zažil. A ve chvíli, kdy je konfrontován s tím, že tak to není správné, tak možná někteří začnou uvažovat jinak. Potkala jsem se s mnoha lidmi, kteří říkali, že neměli, jak se to dozvědět, že to jde i jinak,“ přibližuje školní psycholožka a psychoterapeutka Aneta Zápotocká z organizace Magdaléna.

Zhruba 80 procent z těch, kteří v dospělosti ubližují svým nejbližším, sami zažili násilí v dětství. „Ať už jako svědci, když se násilí odehrávalo na jejich rodiči, anebo sami na sobě,“ říká Zápotocká.

Psychoterapeutka a školní psycholožka Aneta Zápotocká a psycholog Jiří Ammer | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Změnit to vyžaduje úsilí celé společnosti, zdůrazňuje psycholog Ammer. „Násilí se neděje ve vakuu. Oba, člověk, který se toho dopouští, i ten, který je tomu vystaven, jsou součástí systému. A ten se v posledních deseti letech velmi výrazně proměňuje,“ říká.

Vznikají například pomocné programy pro ty, kteří se dopouštějí násilí, a o týrání se víc mluví. „V terapii se zabýváme tím, jak se může člověk zastavit včas, a také osobním příběhem toho člověka. Začínáme hledat nový vztah k sobě samotnému, k emocím,“ dodává Ammer.

Násilníci nejčastěji vyhledávají pomoc poté, co překročí nějaký bod zlomu. Například když u nich poprvé zasáhne policie, partner jim začne vyhrožovat rozchodem a podobně.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.