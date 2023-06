Nejdřív bombardování láskou, pak kontrola, nakonec násilí. Nejhorší je zneužívání sexu, říká psycholožka

Nejdřív jsou k nám milí, pozorní a rozmazlují nás. A když pak ukážou svoji druhou tvář, z úžasných protějšků se stanou osoby, které námi manipulují, snaží se nás ovládat a tyranizují nás. Zneužívání moci a násilí ve vztahu je někdy složité rozpoznat, uznává forenzní psycholožka a soudní znalkyně Ludmila Čírtková. „Nejtypičtější druh násilí, které se ale také špatně poznává, je manipulace čili zneužívání moci ve vztahu,“ upozorňuje na Radiu Wave. PODCAST REAKCE Praha 19:45 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Moc vytváří pokušení,“ glosuje Čírtková. „Kdo má moc, potřebuje si otestovat, že ji pořád má. Takže dochází k týrání a ponižování.“ | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

Pseudodžentlemenství, právě to je podle Ludmily Čírtkové první manipulativní technikou, kterou násilník použije.

„Mluvíme o psychologické pasti, která využívá taktiku budování vztahu. Setkáme se s někým, kdo je kouzelný, úžasně milý a my máme pocit, že jsme potkali svého prince, protože ho zajímá přesně to, co nás. Říká, že na nás čekal celý život. Je to love bombing, bombardování láskou,“ vyjmenovává psycholožka z organizace Bílý kruh bezpečí.

Po fázi líbánek ale agresor ukáže druhou tvář. „Jakmile nás tyran a toxický partner získal do své moci, tak ji začne uplatňovat. Nejdříve přijde snaha o kontrolování,“ vysvětluje Čírtková v sérii Vlna Radia Wave.

„Na větu, že půjdu někam s přáteli, tyran reaguje, že už ho nemám ráda, proč bych jinak někam chodila. Oběť musí reportovat absolutně všechno, kontakty, pohyby, délku pobytu v koupelně...“ vypočítává.

Teprve poté přicházejí zákazy, příkazy a tresty. „Nejhorší je, když partner trestá sexem. Spojuje totiž sexuální chování s násilím a to vede k totálnímu zdecimování oběti, ke zkolabování psychiky. Protože sex máme normálně spojený s intimitou, s blízkostí, s důvěrou, s příchylností,“ varuje Čírtková.

Nejčastější je ale podle ní manipulace. „Je to druh násilí, které se špatně poznává. Nejtypičtější je manipulace čili zneužívání moci ve vztahu,“ upozorňuje.

‚Moc vytváří pokušení‘

Nový podcast Reakce Radia Wave ztvárňuje toxický vztah studentky a vysokoškolského pedagoga, který postupně začne ovládat celý její život.

„Moc vytváří pokušení,“ glosuje Čírtková. „Kdo má moc, potřebuje si otestovat, že ji pořád má. Takže dochází k týrání a ponižování.“

Násilník má často tři charakteristické vlastnosti. Vyskytují se u něj znaky narcismus. „Má pocit, že je něco extra, a vyžaduje extra zacházení,“ vysvětluje psycholožka.

„Pak se tam vyskytují znaky psychopatie. K tomu patří určitá impulzivita, nesnášení nudy. A uplatňování moci je svým způsobem dobrodružství, protože to přináší určité vzrušení. A třetí charakteristikou je machiavelistické myšlení, čili pocit, že jsme na světě proto, aby ostatní uspokojovali naše potřeby,“ říká.

„Kdo se mi vzpouzí, ten mi vlastně ubližuje a zaslouží potrestání,“ shrnuje psycholožka.

Situační a osobnostní násilník

Pro část těch, kteří se násilí dopouští opakovaně, platí, že je takové chování součástí jejich osobnosti. A druhá část se násilí dopouští proto, že má moc. „Je tu kategorie situačních mocnářů. A pak kategorie osobnostních pachatelů,“ rozděluje Čírtková.

Tito situační mocnáři mohou dokonce přeskočit fázi bombardování láskou. „Protože mocenské nastavení je zřejmé,“ připomíná psycholožka. Právě to se může stát na vysokých školách.

Naopak osobnostní pachatel zneužívá druhého, protože mu to dělá dobře a protože si myslí, že je to normální.

„Osobnostních pachatelů je ale ve společnosti relativně málo. Důležité je hledat sankce. Rychlé kroky totiž mohou vést k tomu, že situační pachatelé změní své chování. Je dobré, že školy mají ombudsmany, že existuje místo, kam se můžu jít s důvěrou poradit,“ dodává Ludmila Čírtková.

