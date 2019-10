Lékaři ženám tvrdili, že jde o dočasnou antikoncepci, říká aktivistka a oběť násilné sterilizace Gorolová

Aktivistka Elena Gorolová byla v loňském roce zařazena televizí BBC do žebříčku 40 nejinspirativnějších žen světa. Matka dvou dětí se v 80. letech stala obětí násilné sterilizace. Tu umožňovala státní politika až do roku 1993. Nyní bojuje za práva všech matek, které byly takto postiženy. Praha 16:36 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elena Gorolová | Foto: Paměť Romů | Zdroj: Repro YouTube

„Zpočátku jsem měla dojem, že to dělali jen romským ženám. V současné době vím, že se to stávalo i neromkám. Je ale pravda, že romských žen je většina. Zákroky byly protiprávní i z hlediska tehdejšího práva, protože ženám nikdo neřekl, jaká jsou zdravotní rizika, nebyl tam informovaný souhlas. Dokonce to bylo ženám předkládáno k podpisu při porodu nebo těsně po něm či před ním,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Elena Gorolová

Gorolová popisuje, jak pacientky dostávaly vyloženě lživé informace. Například o tom, že zákrok je pouze forma dočasné antikoncepce. V romské kultuře je navíc dítě považované za požehnání. Pokud žena děti nemá, musí se vyrovnávat s určitým sociálním stigmatem.

„Je to ostuda. Když se například slavilo, tak se mého manžela ptali, proč nemáme další děti. Nebylo mu příjemné jim vysvětlovat, co se vlastně stalo. Doma z toho někdy byly i hádky,“ popisuje Elena Gorolová.

Když se však Gorolová pustila do obhajoby sterilizovaných žen a informování veřejnosti o této praxi, byl jí její muž ve všem nápomocný. Je zajímavé, že blízký kontakt a spolupráce s majoritou přinesla aktivistce zároveň podezřívavost ze strany Romů.

„Bylo to náročné. Začala volat televize, dávala jsem hodně rozhovorů a bylo nutné tomu čelit, protože také musím pracovat. Dříve jsem bydlela v jednom ghettu. Když jsem začala pracovat a studovat, ostatní Romové mně začali říkat ‚gadžovka‘. Nyní mě ale rodiny, se kterými pracujeme, berou takovou, jaká jsem. Jsem pořád stejná, i když jsem byla někde vyhlášená,“ komentuje svůj mezinárodní úspěch.

Poslechněte si celý rozhovor Lucie Vopálenské s Elenou Gorolovou, která mimo jiné vypráví i o dalších svých aktivitách.