Grónské ženy žádají po Dánsku odškodné. V 60. letech jim bez souhlasu zavedli nitroděložní tělíska

Skupina grónských žen žádá po Dánsku odškodné za nedobrovolnou kontrolu porodnosti v 60. letech minulého století. Oznámil to podle agentury Reuters jejich právní zástupce Mads Pramming. Skandál kolem zavádění nitroděložních tělísek bez souhlasu žen vyplul na povrch loni, píše agentura. Kodaň 7:33 3. října 2023

Zpráva o společném vyšetřování vlád Grónska a Dánska, jehož je největší ostrov světa autonomní součástí, má být zveřejněna až v květnu 2025, ale skupina žen žádá o odškodné už nyní, protože některým je více než 70 či 80 let.

„K čemu ji potřebujeme, když jasně víme, že došlo k porušování zákonů a lidských práv,“ řekla o zprávě jedna z žen usilujících o kompenzace Naja Lyberthová.

Skandál se dostal na světlo, když dánská rozhlasová a televizní stanice DR informovala o záznamech, z nichž vyplývá, že v letech 1966 až 1970 byla zavedena nitroděložní tělíska 4500 žen i dívek, z nichž některým bylo jen 13 let, a to bez jejich vědomí nebo souhlasu.

Vlády Dánska a Grónska pověřily tým badatelů, aby odhalil rozsah této praxe a rozhodovací proces, který vedl ke kampani zaměřené na omezení porodnosti z let 1960 až 1991, kdy Grónsko získalo správní pravomoc nad svým zdravotnictvím.

Ženy požadují odškodné 300 000 dánských korun (téměř 980 000 Kč) pro každou z nich, řekl Reuters Pramming, který žádost jménem poškozených žen odeslal úřadu dánské premiérky Mette Frederiksenové. Její kancelář podle Reuters na žádost o vyjádření zatím nereagovala.

Grónsko bylo až do roku 1953 dánskou kolonií, ale nyní je polosuverénním územím Dánska s 57 000 obyvateli, píše Reuters. V posledních letech se objevila obvinění ze zneužívání pravomocí dánských úřadů vůči obyvatelům bývalé kolonie.

Loni se Kodaň veřejně omluvila obětem experimentu z 50. let minulého století, kdy bylo 22 inuitských dětí přesídleno z Grónska do Dánska. Bylo jim tehdy pět až devět let a šlo buď o oboustranné sirotky, nebo o děti, které ztratily jednoho z rodičů.

Cílem akce bylo posílit v dětech dánskou identitu, aby mohly po návratu na arktický ostrov sloužit jako vzor pro ostatní. V roce 1953 se děti vrátily do Grónska, kde byly ovšem poslány do sirotčince a izolovány od příbuzných.