Nejčastějšími jmény v Česku byly minulý rok znovu Jakub a Eliška. Z nejoblíbenějších vypadl třeba Petr

Z některých měst mizí kontejnery na papír a plast. Úřadům se nelíbí, že je využívají i podnikatelé a firmy

„Ideální by bylo každé veřejné stanoviště vybavit hlídačem, který by kontroloval, kdo tam a jaké odpady přináší. To ale samozřejmě není reálné,“ říká s nadsázkou ředitel společnosti Hradecké služby.