Ženy ať jsou samy sebou a chlapi gentlemani, říká s úsměvem nejkrásnější muž světa Dominik Chabr

Až z dalekého indonéského ostrova Bali přivezl Dominik Chabr do České republiky titul nejkrásnějšího muže světa Man of the Year 2022. „Každý muž by měl být gentleman. Myslím si, že se to dnes bohužel hodně vytrácí. Třeba už jen podržet dveře při vstupu do místnosti ženě udělá radost. Třeba i jen takové maličkosti by měli mít chlapi v sobě a dodržovat je," říká Chabr pro Český rozhlas Hradec Králové. Hradec Králové 13:50 17. prosince 2022

Vítězem mezinárodní soutěže Man of the Year (Muž roku) na indonéském ostrově Bali se letos v srpnu stal osmadvacetiletý Čech Dominik Chabr.

V české soutěži Muž roku loni skončil třetí, a díky tomu se do Indonésie kvalifikoval. Druhý za Dominikem Chabrem se umístil reprezentant Vietnamu, třetí byl zástupce Ukrajiny.

Soutěžící se předvedli při různých módních přehlídkách, prezentovali národní kroj, součástí hodnocení byl i rozhovor nebo představení. Chabrův národní kroj připravila návrhářka Anna Tejklová a zdobily ho národní znaky spolu s drahými kameny.

„Mým oblíbeným sportem je hokej, který hraji od svých čtyř let. A věřím, že mne bude bavit až do konce života,“ říká Chabr.

„Jak si představuji nejkrásnější ženu světa? Říká se, že je 100 lidí a 100 chutí, každý má jiné představy. Ale já mám rád, když je holka normální, je sama sebou a na nic si nehraje. A když mají s partnerem nějaké společné zájmy, bude inteligentní a bude se chtít dál rozvíjet, tak to je podle mne ta pravá,“ vysvětluje.

„A stoprocentně by každý muž měl být gentleman. Myslím si, že se to dnes bohužel hodně vytrácí. Třeba už jen podržet dveře při vstupu do místnosti ženě udělá radost. Třeba i jen takové maličkosti by měli mít chlapi v sobě a dodržovat je. A každý by se měl o sebe trochu starat, pečovat o sebe a své tělo. Ve 21. století to k životu patří,“ dodává Chabr.

„Je důležité mít dobré přátele, kteří vás podporují a vždy vám pomohou. Vím, že se na ně mohu spolehnout, když budu potřebovat. On mi poradí a řeknou svůj upřímný názor, já si těchto lidí vážím. A není takových dobrých přátel mnoho. Můžete mít kolem sebe spoustu lidí, ale těch opravdových přátel je málo,“ říká.

„Podle mne by se celebrity měly chovat stejně jako obyčejní lidé. Já nemám rád, když je někdo namyšlený. I kdyby vyhrál nevím co, ale bude se chovat jako frajer, tak já se s takovým člověkem nechci bavit. Každý by měl být normální a pokorný, to je dnes moc důležité. Když někdo slušně přijde, rád se s ním vyfotím, popovídám si s ním a odpovím mu. Takoví by měli lidé být,“ uzavírá.

Celý rozhovor Lady Klokočníkové s nejkrásnějším mužem světa Dominikem Chabrem