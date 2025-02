Nejlepší podmínky k životu jsou v Turnově. ‚Je to práce spousty lidí,‘ říká turnovský starosta

Index prosperity regionů České spořitelny a platforma Evropa v datech hodnotí 206 mikroregionů (205 obcí s rozšířenou správou působností a Praha) na základě 37 indikátorů, které pokrývají ekonomickou situaci, dostupnost zdravotní péče, vzdělávání, občanskou vybavenost či kvalitu dopravní infrastruktury. Turnov 13:49 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výhled z jednoho městských bytů ve Skálově ulici v Turnově | Foto: Johana Tománková

Z výsledků vyplývá, že v některých částech země se daří udržet stabilní a prosperující prostředí, zatímco jiné oblasti čelí vysoké míře exekucí, nezaměstnanosti či odlivu obyvatel. A nejlépe v Česku dopadlo město Turnov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 To se vždycky dobře poslouchá, ale máme pořád spoustu problémů, výzev, reaguje starosta Turnova na vyhlášení města nejlepším místem k žití v Česku

„To se vždycky dobře poslouchá, ale máme pořád spoustu problémů, výzev. A taky je třeba říct, že to není jenom moje práce, je to práce spousty zastupitelů a starostů, kteří byli přede mnou,“ řekl nezávislý starosta města Tomáš Hocke.

Zdůraznil také, že hodnocení se netýká jen Turnova, ale mikroregionu, tedy tako nebližšího okolí správního území Turnova.

„Město Turnov historicky je správním územím a místem, které je přirozeně spádové pro obce ze širokého regionu Českého ráje. A občanská vybavenost a to, co bylo hodnocené v anketě, je dlouhodobě s obcemi koordinováno a díky dopravní dostupnosti města Turnova ji občané nejenom Turnova, ale i širokého okolí, využívají,“ dodal.

Město opravdu patří mezi nejlépe obsloužené oblasti veřejnou dopravou a má nadprůměrné pokrytí silniční sítí, a také relativně vysoký počet knihoven. „To je pravda, máme hlavní knihovnu, knihovnu nádraží a pak ještě pobočku v Mašově. A teď novou knihovnu stavíme a doufáme, že bude komunitním centrem nejenom pro naše město, ale pro celý region.“ potvrzuje starosta Turnova.

Výhoda i prokletí

Neandrtálci v Turnově? Archeologové objevili unikátní zbytky přístřešků a ohniště z doby před 128 tisíci lety Číst článek

Podle Tomáše Hockeho je dopravní propojení velkou výhodou města Turnova, protože lidé jsou schopni se za 25 minut dostat do Liberce nebo Mladé Boleslavi, a také za 45 minut na Černý Most do Prahy.

„Ale je to samozřejmě také naše velké prokletí, jsme takovou velkou křižovatkou, město je dopravou fragmentováno, velká část dopravy na Semilsko a pod Krkonoše vede přes naše náměstí. Teď aktuálně budeme řešit i novou silnici na Jičín, I/35, která nám dělá velké vrásky, a nejen nám,“ upozorňuje Tomáš Hocke.

A jaká je v regionu zdravotní péče? Poslechněte si záznam rozhovoru.