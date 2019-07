Nejpříkřejší ulice na světě. V britském Walesu musí lidé na poštu po cestě se sklonem 37,5 stupně

Vláčet se každý den ke svému domu do extrémně strmého kopce není pro každého. Pokud ale bydlíte ve waleském městě Harlech, může vás při tom povznášet pozitivní myšlenka. Stoupáte totiž do nově vyhlášené nejstrmější ulice světa, která má sklon 37 a půl stupně. Harlech 10:10 21. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cesta má sklon 37 a půl stupně. | Foto: Ian Capper | Zdroj: Wikimedia Commons

Dosud se titulem nejstrmější ulice světa pyšnilo novozélandské město Dunedin. Welšané z města Harlech se s tím ale nespokojili a kontaktovali Guinnessovu knihu rekordů. Ta asi tisíc let starou ulici Ffordd Pen Llech přeměřila a zjistila, že je o dva a půl stupně příkřejší.

Pravidla pro měření jsou přísná. Ulice musí splnit deset kritérií. Má mít například zpevněný povrch, být přístupná veřejnosti a je nutné, aby byla obestavěná domy.

Obyvatelé města si do vyhlášení nebyli jistí, jestli všechna splní. Guinnessova kniha rekordů poměřuje sklon na délce deseti metrů, takže nejde o průměr. Zatímco Novozélandská ulice je dole úplně plochá, později začne strmě a přímo stoupat.

Nový držitel rekordu je mnohem užší, i když autem sjízdná silnice, která se šplhá vzhůru řadou ostrých zatáček.

Na poštu i do drogerie

Většina lidí sice žije pod kopcem, ale na poštu nebo do drogerie, si místní musí kopec vyšlápnout. Na získání rekordu jsou patřičně pyšní, říká jedna z iniciátorek Sarah Bedhamová.

„Přebíráme to od Nového Zélandu. A osobně je mi jich trochu líto. Byly by hezké, kdybychom ten rekord mohli držet spolu. Ale naše ulice je prostě strmější. Teď je náš čas slávy, takže promiň Nový Zélande,“ říká.

Kromě pýchy, že žijete na unikátním místě, má snaha o zapsání do Guinnessovy kniha i praktické důvody. Nejstrmější ulice na světě přitahuje turisty, zvlášť v době sociálních sítí. Zkušenosti z Nového Zélandu popisuje starosta města Dunedin Dave Cull.

„Pro obyvatele ulice je to samozřejmě výzva. Čas od času vyhlédnou z okna a vidí návštěvníky, jak stojí na jejich trávníku, nebo na zahradě a fotí se. Tady na Novém Zélandu si zahrady často neoplocujeme. Baldwinova ulice vždy přitahovala pozornost. Instagram to rozhodně znásobil a rozšířil povědomí do světa. A to je dobře," vysvětlil.

Dosud nejstrmější ulice světa láká kvůli zajímavé fotce: lidé se fotí, jak se plazí na vrchol, různě se naklánějí a snaží se objektivem zachytit sklon. Děti se předhánějí v běhu na vrchol. Přijíždějí samozřejmě různí sportovci - cyklisté, běžci, lidé na tříkolkách.

Novozélandské město každoročně pořádá závod, ve kterém ale jde spíš o magickou podívanou. Z vrcholu kopce pustí přes 20 tisíc očíslovaných čokoládových kuliček. Natěsnaní lidé podél silnice sledují, jak skáčou a tříští se. Vítězem je vyhlášená kulička, která se neporušená dostane do cíle jako první. Pokud se s rekordem přesunou i turisté, má se waleské městečko s patnácti sty obyvateli, na co těšit.