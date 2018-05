Jihoafričan je zřejmě nejstarším mužem na světě. Ve 114 letech se chce zbavit závislosti na cigaretách

Jihoafričan Fredie Blom je zřejmě nejstarší muž na světě, pokud to potvrdí zápis v Guinnessově knize rekordů. Bývalý dělník v zemědělství a na stavbách jí všechno, nemá žádné zdravotní potíže, i když v květnu oslavil 114. narozeniny. Alkohol přestal pít před mnoha lety a jediné, čeho by se chtěl zbavit, je závislost na kouření. Pretoria 19:45 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fredie Blom (vlevo) během jeho květnových oslav 114. narozenin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Denně vykouřím dvě tři retka. Používám vlastní tabák, cigarety ne,“ říká o svém kuřivu spočívajícím v tabáku zabaleném do kusu novin v přibližné délce cigarety. „Chuť na tabák je velká. Někdy si říkám, že přestanu, ale to si jenom lžu. Moje plíce si říkají o šluk, takže jsem nucen ubalit si další retko. Může za to ďábel, je tak silný,“ říká Blom s úšklebkem.

Navzdory stáří je tento vysoký muž stále vzpřímený a kromě slabšího sluchu nemá zdravotní problémy. Titul nejstaršího člověka planety měla podle Guinnessovy knihy rekordů Jamajčanka Violet Mossová-Brownová, která zemřela loni v září ve věku 117 let.

Blom se strništěm na tvářích a neudržovaným knírem pod nosem žádný recept na dlouhověkost nemá. „Existuje jediné - to je ten nahoře. To on má veškerou moc. Já nic. Můžu zhasnout kdykoli, to on mne drží. Cítím se zdravý, je mi dobře. Mám silné srdce, pouze nohy mne opouštějí,“ říká Blom, který se vyjadřuje v afrikánštině a s nímž hovořil reportér BBC.

Blom žije v Kapském Městě a jeho věk z něj učinil celebritu. Mezi četnými návštěvníky jsou místní lidé i zástupci vlády. K narozeninám mu poslaly dorty místní supermarket a úřad pro sociální rozvoj.

Jeho žena Janetta s ním žije 48 let. Je o 29 let mladší a říká, že manžel byl v nemocnici jen jednou, když měl problém s kolenem. Jí prý nejraději při každém chodu maso, ale spořádá i hodně zeleniny.

Blom se narodil ve Východním Kapsku a do Kapského Města přišel v raném věku. Nechodil do škol a neumí číst ani psát. Ve stavebnictví pracoval ještě po osmdesátce. O politiku, o změnách po skončení apartheidu se nestará. Neměl na ni nikdy čas. Nemusí už vstávat v půl páté ráno jako dřív a ve dne toho moc nedělá. „Nemohu už nic dělat, nevylezu ani na žebřík. Na ty nesmysly v televizi nemám čas,“ říká, když sedí před domem a roluje další kousek novin, aby zase podlehl pokušení.