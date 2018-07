Strašná ostuda, jak se dnes stříhají mládenci. Taky stříhám tyhle blbosti, říká 90letý český holič

K povolání ho přivedli rodiče, kteří si v Manětíně otevřeli kadeřnictví v roce 1921. Řemeslu se vyučil přímo u svého otce.

„Kadeřnictví a holičství provozuji od roku 1942 tedy 76 let, včetně učební doby. V roce 1949 jsem šel na vojnu, kde jsem byl dva roky. Když jsem se potom vrátil domů, musel jsem se do tří dnů hlásit na pracáku. Pracovník na úřadě mi řekl, že nemůžu být zaměstnaný u otce, protože jsme měli živnost. Prý by mě vykořisťoval. Tehdy byli soukromý sedlák a živnostník nepřátelé strany a vlády. Tak jsem byl nasazený do těžkého průmyslu a pracoval i pod zemí,“ zavzpomínal pro Český rozhlas Plzeň Zdeněk Šubrt.

A tak v padesátých letech byl nucený holičství a kadeřnictví opustit. Ke svému řemeslu se opět vrátil po třech letech a už ho neopustil. I po tolika letech ho práce stále baví a jak říká, je lepší pracovat než marodit.

„Na práci vidím, ruce se mi netřesou a nohy mě zatím unesou, tak jsem tady. Když přijde zákazník, tak ho ostříhám, když nepřijde taky dobře. Sednu si anebo se jdu projít, i když dnes už tedy s hůlkou, kterou jsem nikdy nepotřeboval,“ dodal Českému rozhlasu Plzeň pan Šubrt s tím, že dokud to půjde, pracovat bude.

Zdeněk Šubrt a jeho kadeřnictví jde s časem

Vybavení kadeřnictví se samozřejmě během let změnilo. Podle Zdeňka Šubrta byly kdysi doménou prostoru otočná vídeňská křesla. Dnes už je místnost plná zmodernizovaných věcí, přesto si v sobě nese punc minulosti a útulnosti. A neměnilo se jen vybavení, ale také trendy v účesech.

„To je strašná ostuda, jak chodí dnes ostříhaní mládenci. On je vystříhaný a zvláště, když má podlouhlý obličej, tak má hlavu šišatou. Nahoře mu nechají čepici z vlasů, to se vůbec nehodí, aby byl takhle ostříhaný. To dříve nebývalo. Stříhalo se tak, aby účes odpovídal tvaru obličeje,“ popsal Zdeněk Šubrt.

Možná právě proto, že Zdeněk Šubrt je kadeřníkem a holičem tolik let, má stále dost zákazníků. Jejich škála je pestrá. Někteří se sem vrací i po desítky let, a jsou věrni klasice. Jiní jsou noví a mladí a i jim Zdeněk Šubrt podle svých slov ostříhá to, co si přejí.