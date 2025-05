Někdy je to pěkný adrenalin. Je to náročné po psychické i fyzické stránce, říká porodní asistentka

„Mám se skvěle a ještě jednou vám chci poděkovat za asistenci, protože bez vás bych to určitě nedala. Pořád vás mám jako hvězdu celého porodu, nikdy jsem si neuvědomila, jak ta pozice je důležitá. Kdybyste tam nebyla, nevím, kde bych skončila,“ říká maminka Toníčka, který se narodil v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí za pomoci porodní asistentky Simony Panochové.

„Myslela jsem na vás celé dva dny, jaká jste byla bojovnice. Já si porody vždycky zpětně přehrávám a vy jste byla úplně skvělá. Já jsem věděla, že to zvládnete,“ říká Panochová nové mamince. Porodní asistentce je teprve 25 let, ale rukama jí prošla už víc než stovka miminek.

„Když vidím tu radost a jak mi děkují, mám slzy v očích, protože si říkám, že tu práci asi fakt odvádím dobře,“ popisuje Panochová. Denní dvanáctihodinová služba porodní asistentce začíná vždy v 6.30 ráno a během dne má na starosti hned několik rodiček najednou.

„Mojí úlohou je i pochytit, co mi kolegyně předává. Potom se o ně starám i po psychické stránce. Snažíme se objasnit, jaká má přání, snažím se jim vyjít vstříc, zpříjemnit jim to,“ objasňuje Panochová.

‚Stoprocentní péče‘

Porodních asistentek je tu při denní službě dohromady pět. Každá má na starosti své maminky, některá se věnuje jen novorozencům, další zase přijímá nové akutní pacientky. Společné ale mají to, že se snaží co nejlaskavěji doprovodit rodičky k porodu zdravého miminka.

„Porodní asistentka není jen tak nějaké povolání, někdy je to pěkný adrenalin. Je to náročné po psychické i fyzické stránce. Máme na starosti tři (porodní) boxy, i jsem zažila, že byly plné,“ říká.

„Obíhat ty ženy, protože jim chceme dávat stoprocentní péči, je někdy opravdu náročné. Někdy mně trhá srdce, že nemůžu všem dát péči, jakou bych chtěla. Ale potom odcházím z práce naplněná tím, že jsem se snažila pomoct, že jsem přivedla na svět to nové zrození,“ říká.

„Hodně se mě ptají i ženy u porodu, jaké to je být porodní asistentkou, jak to zvládám, jak se těším na svůj porod. Jsou tam ty strachy, protože vím, co to obnáší, ale pro mě je to nepopsatelné. Pro mě je hrozná radost přivést nový život na svět a celkově potom vidět radost rodičů, vidět slzy štěstí. Je to něco nepopsatelného,“ přibližuje Panochová.

Celý první díl seriálu Hrdinové ve stínu si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku. V příštím díle uslyšíte o tom, co je náplní profese radiologického asistenta, nepostradatelného zdravotníka.