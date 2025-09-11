Nekrmte divoká prasata, žádá Ústí nad Labem občany. Odměna pro myslivce za odlovené zvíře se zvýšila

Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata a neukládali bioodpad na své pozemky. Lákají tím divočáky do obydlených částí města a ztěžují tím jejich odlov. Upozornění ve středu město zveřejnilo na svých webových stránkách. Od srpna se zvýšila odměna pro myslivce z 500 na 2000 korun, pokud zvíře odloví na nehonebních pozemcích.

Ústí nad Labem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Divoká prasata

Nekrmte divoká prasata, žádá Ústí nad Labem občany (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Odlov mimo honitby, tedy ve městě, je složitější, protože vyžaduje zvláštní techniku, přesnější koordinaci a přísnější bezpečnostní opatření. Město na zvýšení odměn vyčlenilo dva miliony korun.

Březová bojuje s přemnoženými divočáky. Odstřel ve městě není možný, hasiči je budou plašit

Číst článek

Myslivci začali po městě z vlastní iniciativy instalovat pachové ohradníky. Jejich snahu však oslabuje jejich ničení, krádeže i nevhodné chování některých lidí při lovu v blízkosti obydlí.

Pro černou zvěř je jednodušší najít něco v bytové zástavbě, ale není to pro ně přirozené chování. Na lidskou přítomnost si divočáci postupně zvykli, nevnímají člověka jako hrozbu, a proto před lidmi neutíkají.

Zvířata přirozené chování podle vedení města ztratila po neodborném odlovu v minulosti. Město se nicméně snažilo o redukci divočáků už dřív, po městě jsou nainstalované odchytové klece, ve kterých skončí několik desítek prasat ročně.

Od dubna do července bylo letos na území města odloveno 338 divokých prasat, z toho jedenáct se chytlo do odchytových pastí.

Na Liberecko se po 10 měsících vrátil africký mor prasat. Nemoc prokázali u uhynulého divočáka

Číst článek

„Přesto jsme za stejné období obdrželi přibližně 30 stížností na jejich výskyt ve městě. Nejčastěji se jedná opakovaně o stejné lokality. Problém proto nelze považovat za vyřešený,“ uvedli zástupci města. Upozornili na to, že regulace černé zvěře je dlouhodobý proces, který vyžaduje i spolupráci veřejnosti.

Město společně s myslivci hledá další vhodné pozemky k odlovu a o odlovu v těchto místech vždy informuje veřejnost. „Prosíme občany, aby do těchto lokalit nevstupovali a respektovali bezpečnostní pokyny. Od listopadu do února navíc proběhnou i společné lovy, které zasáhnou také nehonební pozemky,“ dodali zástupci ústeckého magistrátu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Společnost

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme