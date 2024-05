Nemažme historii, hájí nápis na Andělu exprimátor. ‚Odstranění oživí dějiny,‘ oponuje zastupitel

Nápis Moskva-Praha ve vestibulu metra Anděl budí emoce. Pražští radní rozhodli o umístění informační tabulky, která vysvětlí, že s přátelstvím mezi oběma městy je to jinak, než tvrdili normalizační vládci. Vypíše se též výtvarná soutěž na úpravu vestibulu. Podle kritiků jde ale vzhledem k ruské agresi na Ukrajině o polovičaté řešení. V pořadu Českého rozhlasu Plus Pro a proti diskutovali zastupitel Pavel Mareš a bývalý primátor Prahy Jan Kasl. Pro a proti Praha 16:55 22. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Je pravý čas na veřejnou debatu. Já si myslím, že ten nápis je nepatřičný, ale přiznávám, že mi oči otevřel až student Jan Boháč, který sepsal petici,“ říká pražský zastupitel Pavel Mareš (KDU-ČSL). „Je správné, že se vypíše soutěž, aktéry budou hlavní město, dopravní podnik a Galerie hlavního města Prahy,“ dodává v Pro a proti.

Dokud nebudou k dispozici návrhy, umístí město k nápisu doplňující tabulku uvádějící původ nápisu na pravou míru.

„Je to řešení, které může pomoct chápat, co se tehdy odehrálo a proč. Historii bychom neměli předělávat, je třeba ji vysvětlovat,“ domnívá se architekt a bývalý primátor Prahy Jan Kasl.

Podobných reliktů přitom ve veřejném prostoru bez povšimnutí zůstává celá řada.

„Bylo by bývalo ideální, kdyby se s tím něco udělalo už v době listopadové revoluce. Ale současný kontext je jednoznačně příčina, proč by se ta práce měla dokončit,“ obhajuje Mareš. „Nechci to vidět jako obrazoborectví, řekl bych, že to přeznačí nová vrstva města.“

Přidat nové vrstvy

Kasl ale varuje před přeceňováním a démonizováním nápisu vzniklého v diametrálně odlišném společenském a historickém kontextu.

„Skoro nikdo si té Moskvy nevšímá, protože to bereme jako kulisu,“ podotýká a dodává, že nápis není nutné odstraňovat. „Kdyby se dělal redesign stanice, tak samozřejmě. Nevím, jestli je na to zrovna dobrá finanční situace, ale pak to dává smysl. Ale nemstěme se Moskvě, protože je spojena s Putinem, to město za to nemůže.“

Naopak Mareš vidí v nápisu symbol komunismu i satelitního podrobení se Sovětskému svazu vtělenému do pořadí měst.

„Nápis je součástí dějin. Ale odstraňovali jsme i sochy Vladimira Iljiče Lenina. Nedávno jsme odstranili sochu Koněva a zase to nebylo z důvodů obrazoborectví nebo pozdního revolučního probuzení,“ míní Mareš. „Bylo to, protože historická pravda, kterou připomíná, pořád není ve školních osnovách nebo každodenním uvažování pevně zakotvená.“

Tyto příklady jsou ale podle Kasla obtížně srovnatelné. „Koněv byl zločinec, který v Maďarsku potlačil povstání. Odstranit jej je naprosto správné,“ oponuje bývalý primátor Prahy. „Kdyby tam stála socha starosty Moskvy z té doby, byl bych pro její okamžité odstranění. Ale samo jméno města není esencí ideologie.“

Dalším krokem řešení kontroverzního nápisu bude vyhlášení výtvarné soutěže. Již nyní existuje několik variant, jak problém vyřešit.

„Slyšel jsem nápad dodělat za slovo Moskva otazník a za slovo Praha vykřičník, což by vtipně řešilo to, jaké si nad tím klademe otázky,“ vyzdvihuje Mareš.

Navíc by takové doplnění prý aktualizovalo pozůstatek doby a symbolicky by přemostilo ideologické rozdíly, které v průběhu času vznikly.

„Umím si představit, že nápis Moskva se dokomponuje nějakou koláží tanků a devastací a vším, co Rusko nově provádí na Ukrajině, ale nejenom tam. To by tam nechalo stopu minulosti a zároveň přineslo nové vrstvy,“ chválí Kasl.

Matrjošky a vizuální smog

Nápisy a sochy přesto nejsou nejvýraznějšími ruskými symboly, které jsou v Praze k vidění. Těmi jsou obchody se suvenýry prodávající matrjošky a ušanky s rudými hvězdami. Jejich regulace je v rukou města.

„Pracovalo se na tom v minulém volebním období a nedošlo k obratu. Všechno to má dlouhé lhůty, protože tam nejde vtrhnout a vybílit to,“ vysvětluje Mareš. „Nemůže se to udělat skrz matrjošky, ale přes ničení fasády historických domů a jiné městotvorné prvky. Je to dost komplikovaná otázka.“

V historickém centru je navíc velké množství vizuálního smogu a neestetických turistických atrakcí, které kazí vzhled veřejného prostoru.

„Jsou to obrazovky, akvária s rybičkami, směšné figury, které lákají turisty do muzea voskových figur apod.,“ uzavírá Kasl. „Bohužel to vypovídá hodně o nás, kteří jsme centrum přenechali turistům a dopustili jsme, že je z něj Disneyland.“

Celé Pro a proti si můžete poslechnout v úvodu článku.