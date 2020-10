V německých hospodách vyplníte jméno a adresu, za lhaní je pokuta. Prymula zvažuje podobný model

Německé restaurace jsou za přísných protikoronavirových opatření otevřené od poloviny května. Počet návštěvníků je omezený počtem míst k sezení, hosté musí mít nasazenou roušku v případě, že opouští jídelní stůl a při vstupu na sebe nechávají osobní kontakt. To pro případ, že by se v daném podniku objevil koronavirus. Právě registraci při návštěvě podniku nyní zvažuje v Česku i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Berlín 19:02 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V německých restauracích zákazníci zapisují své kontaktní údaje už od znovuotevření v polovině května | Zdroj: Reuters

Restaurace v Německu se ve velké míře otevřely v polovině května. Už od počátku obnovení provozu se měli návštěvníci restaurací, barů a kaváren registrovat. Od června se registrace při vstupu do podniků stala povinností.

Provozovatel musí se svolením zaznamenat jméno a kontaktní údaje každého hosta, spolu s časem, kdy přišel a kdy opustil zařízení. Návštěvníci informace zpravidla vyplňovali do připravených formulářů, do kterých vypisovali své jméno, národnost, telefon, e-mail a trvalou adresu.

Němci zavírali noční kluby, Polsko nezrušilo roušky. ‚Tohle je daň,‘ říká expert k nárůstu nakažených v Česku Číst článek

Úřady dále vydaly nařízení, že se údaje musí zlikvidovat, nejdříve však po čtyřech dnech.

Problém, který v Německu ale v souvislosti s vyplňováním údajů stále častěji nastával, bylo vyplňování falešných údajů. Místo skutečného jména tak lidé vyplňovali falešné adresy a používali například jména jako kačer Donald nebo Batman.

Spolková vláda se tomu však tento týden rozhodla zabránit. Společně s jednotlivými spolkovými zeměmi se dohodla, že za smyšlené kontakty může dostat host pokutu od policie nejméně 50 eur (v přepočtu 1360 Kč).

Nejvyšší postih hrozí ve Šlesvicku-Holštýnsku, kde může dosáhnout až tisícovky eur (27 tisíc Kč). Výjimku má Sasko-Anhaltsko, které už formuláře zrušilo.

Registrace v Česku

Proč se ještě čeští hosté v restauracích nezapisují tak jako v Německu, se ve čtvrtek zeptal ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) poslanec Pirátů Ondřej Profant. „Stále nejsem přesvědčený, že opravdu umíme podpořit princip chytré karantény, který nám pomůže,“ argumentoval Profant.

„Je to věc, která výrazně umožní trasování v případě zapojení chytré karantény,“ odpověděl Prymula s tím, že takové opatření zvažuje.

Plán kritizuje Asociace hotelů s restaurací. Podle jejího prezidenta Václava Stárka by mohl přinést i problém s ochranou osobních údajů. „Já nevím, jestli by lidé chtěli chodit do restaurací za předpokladu, že se tam budou registrovat,“ komentoval opatření Stárek pro Radiožurnál.

Odkdy by chtěl ministr zdravotnitví opatření zavést a za jakých okolností, zatím neřekl.