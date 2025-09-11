Nemojanská základní škola přišla na konci prázdnin o ředitelku. Rezignovala kvůli sporům s vedením obce
V několika základních školách na jižní Moravě se i teď po začátku školního roku mění ředitelé. Někde jde o běžnou výměnu po konci funkčního období, jinde o vyhrocené spory mezi vedením školy a obcí. Velký otřes zažila základní škola v Nemojanech na Vyškovsku. Ředitelka na konci prázdnin rezignovala a ještě před odchodem rozvázala několik pracovních smluv. Rodiče kvůli tomu víc než půlku žáků přehlásili do okolních škol.
„Obava z toho, jak škola teď bude fungovat. Za nás nebylo ani jisté, jestli se škola otevře,“ popisuje Šárka Poláková z Nemojan. Její syn nastoupil do první třídy do nedalekých Tučap. „Vyloženě komplikace to asi není, protože Tučapy jsou asi tři minuty autem, hned vedlejší vesnice,“ dodává.
Ředitelka základní školy v Nemojanech rezignovala kvůli sporům s obcí. ‚Uděláme maximum pro to, aby škola fungovala dál,‘ řekl starosta
Poláková není sama, kdo před začátkem školního roku dal dítě jinam. Celkem v září nenastoupilo 31 dětí, na pětileté základní škole v Nemojanech jich tak zůstalo 27. „Máme spojenou třídu jedna, dva. Pak je spojená třída tři, pět. Ve čtyřce pracují žáci samostatně jen jako čtvrtý ročník,“ říká statutární zástupkyně školy Ilona Kummerová, která dočasně školu řídí.
Nové učitele nabrala. Školníka, účetní a kuchaře, kteří taky s koncem prázdnin odešli, zajistila obec. Například ve spojeném ročníku první a druhé třídy je osm dětí.
‚Uděláme maximum‘
Podle nezávislého starosty Dalibora Hlavsy dostal výpověď dosavadní ředitelky Romany Bártové datovou schránkou dva týdny před začátkem školního roku s tím, že bývalá ředitelka rozvázala s několika zaměstnanci pracovní poměr dohodou, tedy bez výpovědní lhůty.
„Plánovali jsme schůzku, abychom uklidnili rodiče, abychom poskytli tu informaci dál, že nechceme zavřít školu. Že uděláme maximum pro to, aby škola fungovala dál,“ doplňuje starosta.
Exředitelka Romana Bártová Českému rozhlasu Brno do telefonu řekla, že o zvažovaném odchodu mluvila v červnu se školskou radou. Jako důvod své rezignace uvedla špatnou komunikaci se zřizovatelem. O termínu vypsání výběrového řízení na nového ředitele školy rozhodne obecní zastupitelstvo.
Ředitele aktuálně hledají v Jihomoravském kraji na dalších čtyřech základních školách. „Počet konkurzů v současné době nijak nevybočuje z obvyklých čísel,“ uvádí mluvčí kraje Inka Růžičková. Konkrétně teď chybí ředitelé na základních školách v Syrovicích, Lanžhotě, Mikulově a v Ivančicích.