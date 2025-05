Nepostradatelní asistenti skládají radiologům přesný obraz těla. Střídají se na rezonanci, CT i rentgenu

Málokdo ví, co je náplní jejich práce, málokdo si uvědomuje, jak jsou nepostradatelní. Jsou to takzvaní hrdinové ve stínu a přesně tak se jmenuje nový seriál Radiožurnálu, který ukazuje práci vybraných nelékařských zdravotnických profesí. Tentokrát jsou záři reflektorů radiologičtí asistenti. Ti totiž umí rozptýlit světlo nebo magnetické vlny tak, aby se z nich zrodila přesná mapa těla. Tím tak třeba včas odhalí začínající vážné onemocnění. Hrdinové ve stínu Praha 13:15 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiologičtí asistenti umí rozptýlit světlo nebo magnetické vlny tak, aby se z nich zrodila přesná mapa těla (ilustrační foto) | Foto: Jochen Tack / Alamy | Zdroj: Profimedia

„Zeptám se vás na ty problémy. Hmatáte si to někde? Víte, kde to je zhruba uložené? Máme tam hlavu a krk, je to takhle na zadní straně. Ano, jde to do ramene, takhle odsud za uchem. Skvělé, to jsem potřeboval vědět, děkuji,“ mluví s pacientem radiologický asistent Robin Bergman.

„Pane, poprosím ramena takhle dolů, co nejvíc. Skvělé. Tak v klidu takhle ležte a začneme,“ dodává a zavírá za sebou dveře. „To je hlavně kvůli záření. Musíme nejenom chránit pacienta, ale i sebe,“ vysvětluje.

Robin Bergman jako radiologický asistent v královéhradecké fakultní nemocnici tiše nahlíží do nitra lidského těla, aniž by se ho jakkoliv dotýkal. Pracuje s přístroji, které vidí to, co zůstává oku kryté – kosti, orgány nebo tkáně. Jeho práce je přesná jako hodinky, ale přitom lidská a citlivá.

„V podstatě v různých rovinách zobrazuji různé tkáně. Ty rekonstrukce jsou k tomu, aby se na to potom mohl lékař podívat a viděl už cílové výsledky. To, co zrekonstruuji, posílám do systému, takže jsou tam vidět první nabrané skeny, ale k tomu jsou ještě ty rekonstrukce, které jsou důležité hlavně kvůli tomu, že každá může zobrazovat něco jiného a v jiné rovině, tím pádem, aby mohl lékař správně popsat snímek,“ přibližuje postup.

Radiolog si s vyšetřením hraje, maluje, protože z toho má konkrétní výstup, který ještě upravuje pro radiologa nebo radioložku. „Je to tak. Musíme to správně narovnat. Řešíme hodně roviny. Vyšetření a rekonstrukce se sklápějí podle určitých částí těla, a čím lépe to uděláme, tím lépe se na to bude lékařům koukat,“ vysvětluje.

Zrovna dnešní službu tráví Robin Bergman na CT vyšetřovně. „Jindy dělám magnetické rezonance, kromě magnetických rezonancí chodím na chirurgické sály a ještě sloužím na interně, kde rentgenuji lidi, kteří přijdou přímo na pohotovost,“ popisuje své služby během pracovního týdne.

Podle radioložky Martiny Tomanové jsou radiologičtí asistenti nepostradatelnou součástí týmu. „Jsou ti, kdo tvoří obrázky, které dále popisujeme. Určitě velké díky všem radiologickým asistentům a doufáme, že jich do budoucna jich bude více,“ podotýká.

Bez radiologických asistentů by se v práci neobešla. A právě nepostradatelnost dělá ze zdánlivě obyčejného asistenta stěžejní součást týmu.

„Na svém povolání mám asi nejradši, že každý den mě ráno v práci čeká něco jiného. Jednou na magnetické rezonanci vyšetřuji mozek, druhý den na cétéčku koleno, třetí den rentgenuji páteře, takže sice nevím, co mě čeká, ale jsem si jistý, že nudit se nebudu,“ uzavírá radiolog.

První díl seriálu Hrdinové ve stínu si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku. V příštím díle uslyšíte o tom, co je náplní profese nutriční terapeutky, odbornice na výživu s vysokoškolským vzděláním, která umí ušít na míru jídelníček tak, aby podpořil léčbu i těch nejzávažnějších nemocí.