Home office nemá žádná pozitiva, tvrdí šéf Netflixu. Obdivuje, jak se lidé pro práci obětovali

Výkonný ředitel Netflixu Reed Hastings prohlásil, že práce z domova nemá pozitivní účinky a znesnadňuje komunikaci. Hastings, který je zakladatelem streamovací platformy, také řekl, že jeho 8600 zaměstnanců se nebude muset vrátit do kanceláří do doby, dokud nebude spolehlivá funkční vakcína proti nemoci covid-19. Praha 22:12 7. září 2020

„Nemožnost se osobně sejít, zejména na mezinárodní úrovni, je čisté negativum,“ řekl Hastings pro Wall Street Journal. „Byl jsem ohromně překvapen, jak se lidé obětovali.“

Podle deníku The Wall Street Journal, ze kterého cituje britská BBC, Hastings nespatřuje žádná pozitiva v práci z domova. Dopředu avizoval, že jeho zaměstnanci budou i po skončení pandemie pracovat z domova jeden den v týdnu.

Streamovací službu Netflix, která za měsíční poplatek umožňuje lidem dostat se k tisícovkám filmů, seriálů a dokumentů, používá celosvětově téměř 200 milionů domácností.

Z jarních opatření proti šíření koronaviru firma velmi těžila - lidé trávili více času doma a během prvního pololetí přibylo téměř 26 milionu nových diváků. Po nucené pauze firma znovu obnovila produkci vlastních seriálů, dokumentů a filmů.

Podle Hastingse jsou jejich projekty v provozu ve velké části Evropy a Asie. Pár věcí pokračuje i v Los Angeles, dodal. „Doufáme, že v září a říjnu s důkladným testováním se vše skutečně rozeběhne.“

Další velké technologické firmy nicméně navrhují, že jejich zaměstnanci se do kanceláří už nikdy nevrátí. V květnu to podle BBC avizoval Twitter. Giganti jako Facebook a Google uvedli, že jejich zaměstnanci budou dálkově pracovat nejméně do konce letošního roku.