Nevěra, tradiční genderové role a závazky: jak si vedou Češi ve vztazích?

Ve vztahu žije 75 procent dospělých Češek a Čechů, ukazuje průzkum agentury Behavio a Institutu moderní lásky. A ačkoliv v posledních letech narostl počet internetových seznamek a profil na nich má necelá polovina české populace, většina lidí se stále raději seznamuje offline. „Ve 21. století je závazek na celý život komplikovaný," podotýká ale zároveň v podcastu Radia Wave Moderní láska o vztazích v dnešním světě psychoterapeut Honza Vojtko.

Aby vztahy přežily, je podle psychoterapeuta Vojtka klíčové, aby si lidé na samém začátku vyjasnili význam vzájemného závazku.

„Jakmile neproběhne debata o tom, co je závazek, tak to začne velmi rychle skřípat,“ říká Vojtko, podle kterého je konverzace o závazku „kruciálním vztahovým krokem“. A to i proto, že narůstá počet lidí, kteří se zajímají o volnější typy vztahů.

„V 21. století je závazek na celý život komplikovaný,“ vysvětluje Vojtko s tím, že lidé mají daleko širší volbu v tom, v jakém typu vztahu chtějí být, oproti tomu, jak to bylo například před 150 lety, kdy vztahy a tradiční závazky byly v mnoha případech doslova nutné pro přežití.

Časy se mění



„Ženy potřebují muže úplně jinak, než tomu bývalo dřív,“ popisuje v Moderní lásce Sylvie Lauder, novinářka a autorka knihy V pasti pohlaví: O politice, péči, sexu, násilí a postavení žen v Česku.

Lauder vysvětluje, že za posledních 150 let se dramaticky změnila role žen ve společnosti a tím i jejich role ve vztazích. „Jedno je ekonomická nezávislost, možnost získat vlastní příjmy. A druhé je kontrola vlastní reprodukce. Když bychom se přenesli 150 let do minulosti, tak já jako žena bych měla velmi omezenou možnost se sama uživit a měla bych velmi omezenou možnost kontrolovat vlastní reprodukci. Prostě bych měla 12 dětí,“ líčí.

Nic z toho ale dnes už neplatí. „Myslím, že příčina konfliktu v moderních vztazích je v tom, že část mužů, ne všichni, ale část mužů stále žije v minulosti a mají představu, že je ženy stále potřebují tím způsobem, jakým to bylo v minulosti. A naráží na nepochopení, kdy ženy potřebují dnes něco úplně jiného než dříve,“ popisuje Lauder měnící se potřeby moderních vztahů.

Tradice přetrvává



Potřeby moderních vztahů se mění, avšak z průzkumu Behavio a Institutu moderní lásky vyplývá, že u heterosexuálních párů stále přetrvá tradice v tom ohledu, že prvotní iniciativa při randění přichází především od mužů.

To se projevuje v různých situacích, včetně prvního oslovení, pozvání na rande, placení na prvním rande, prvního dotyku, polibku, sexu, vyznání lásky a žádosti o ruku.

Mladí lidé ve věku 18–34 let jsou nejméně omezeni tradicí, tedy tím, co očekávají od svého partnera či partnerky na základě jejich pohlaví.

Pro ně často není důležité, kdo zaplatí v restauraci nebo kdo udělá první krok například prvním polibkem. Naopak ve vyšším věku je tlak na mužskou iniciativu a ženskou pasivitu výraznější, zjistili výzkumníci.

Nevěra

Průzkum se zaměřoval také na nevěru. S tou se setkalo celkem 74 procent respondentů. Bezmála polovina žen uvedla, že jim byl partner či partnerka nevěrní, zatímco mužů, kterým byl jejich protějšek nevěrný, bylo pouhých 37 procent.

Podle Elišky Remešové, párové terapeutky, komplikuje rozvoj technologií rozpoznání nevěry. „Technologie přinesly více příležitostí, větší pokušení a taky větší příhodnost. Dřív se dalo být nevěrný jenom fyzicky. Znamenalo to, že na nějakým místě jste a na těch ostatních místech nejste,“ říká Remešová s tím, že dřív se dala nevěra jednoduše detekovat, zatímco teď spolu mohou sedět dva lidé v místnosti a jeden nebo oba mohou tomu druhému „zahýbat“ přes telefon, aniž by to ten druhý mohl nutně poznat či dokázat.

