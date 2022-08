Začněte lépe platit, nebo končíme, hrozí ochránci přírody. Neziskovky už opustily desítky lokalit

„Ochranu přírody platíme z vlastních úspor nebo se zadlužujeme – a tak už to dál nejde,“ namítají neziskové organizace a spolky, které provádějí péči na chráněných územích. Stát sice na péči poskytuje finance, ale málo. Na účty navíc chodí zpětně až na konci roku. Ochranáři jsou proto nucení opouštět některé lokality, o které se starali i desítky let. Jejich další osud je nejistý. Praha 0:12 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podhorská louka, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ohrožené druhy na chráněných územích potřebují intenzivní péči. Jinak dochází k úbytku biodiverzity a ochrana postrádá smysl. Péči tradičně zajišťuje bezpočet neziskových organizací a dobrovolníků, jejichž práci financuje stát mimo jiné prostřednictvím Programu péče o krajinu nebo Program obnovy přirozených funkcí krajiny.

Letos navíc vázne i podepisování smluv s Agenturou ochrany přírody a krajiny, jak říká David Číp z organizace JARO Jaroměř.

„Na konci srpna máme jednu smlouvu. Staráme se o desítky lokalit a máme podepsanou jedinou. Protože těch lokalit je hodně a opravdu to něco stojí, tak jde o statisícové částky, které my musíme investovat ze svých peněz, rodinných rozpočtů, napůjčovat si od známých a říkat, snad nám to stát na konci roku zaplatí,“ vysvětluje Číp.

Některé lokality už ochranáři začali opouštět. Přitom jde o často o místa, o které pečovali desítky let, například v Jeseníkách, Ralsku nebo Milovicích.

Proč? Rozpočtové provizorium

Agentura ochrany přírody a krajiny uznává, že k podepisování smluv letos dochází později.

Na vině je prý rozpočtové provizorium, které způsobilo tříměsíční skluz. Podle aktivistů jde ale o dlouhodobý problém a je potřeba, aby došlo ke změně systému, kdy stát bude peníze ochranářům vyplácet ideálně předem a celý proces se urychlí.

Pokud ochranáři opečovávané lokality opustí, tak druhy, kvůli jejichž zachování stát vyhlásil cenné lokality, nejspíše časem zmizí. Bez péče totiž nedokážou obstát v konkurenci náletových, invazních a úspěšnějších druhů.

Víc si poslechněte v audiozáznamu pořadu Natura Ondřeje Nováka.