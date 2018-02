Nezletilí ve Walesu si nesmí dát piercing na intimní místa. Zakazuje to nový zákon

Lidé mladší osmnácti let už si od čtvrtka nemohou nechat ve Walesu propíchnout jazyk, genitálie či bradavky, aby si je následně ozdobili šperkem. Nově jim to zakazuje zákon země, která je součástí Spojeného království, informoval server listu The Guardian. Podle velšských zákonodárců takzvaný piercing představuje pro mladistvé zdravotní riziko.

