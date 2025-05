Nezvládnutí řízení, alkohol a jízda bez přilby. Proč přibývá nehod na elektrokolech?

Dopravních nehod s cyklisty hlavně na elektrokolech loni meziročně přibylo o polovinu. Vyplývá to ze statistik policie a stoupá taky počet úrazů na elektrokolech i těch těžkých nebo s následkem smrti. „To elektrokolo má dneska už docela dlouhé dojezdy a na konci trasy už cyklisti nemají pozornost a dělají chyby,“ popisuje pro Radiožurnál vedoucí oddělení BESIP na ministerstvu dopravy Tomáš Neřold. Rozhovor Praha 16:20 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoupá počet úrazů na elektrokolech i těch těžkých nebo s následkem smrti | Zdroj: Profimedia

Dá se říct, že cyklisté na elektrokolech bourají častěji než ti na klasickém kole?

Museli bychom přesně vědět podíl elektrokol na silnici oproti těm klasickým, což úplně přesně nevíme. Víme ale, že dnes už je zhruba 30 procent nově prodaných kol elektrokola, takže podíl elektrokol výrazně stoupnul.

Co se dá ale určitě říct, je to, že závažnost těch nehod na elektrokolech je vyšší než na tom klasickém kole. Například z nehod, které loni zavinili cyklisté, bylo na elektrokole 16 procent z nich.

Když se ale podíváme na nehody zaviněné cyklisty, při kterých došlo k úmrtí, tak polovina z nich byla zaviněna na elektrokolech. Z pohledu závažnosti nehod je to určitě problém.

Co za tím je? Co jsou ty nejčastější příčiny nehod?

Většinou nezvládnutí řízení toho kola, potom pád, střet s nějakou pevnou překážkou. Často je ve hře bohužel alkohol. Je to kombinace toho, že jedu na tom kole, podcením situaci, zároveň jsem pod vlivem a navíc nemám přilbu.

Je nějaká skupina lidí, která bourá častěji?

Mezi věkové skupiny je to rozložené celkem rovnoměrně, ale když se podíváme na ta těžká zranění a úmrtí, tak je to nejvíce u těch nejstarších – to znamená v kategorii zhruba nad 60 let. Je to ale dáno také tím, že jsou zranitelnější.

Pro člověka, kterému je 20, znamená pád z kola jen zranění, ale pro staršího člověka už těžké zranění. Starší lidé nad 60 let jsou tou nejrizikovější skupinou nejen z pohledu zranitelnosti, ale i reakce – nedokáží to kolo zvládnout a také často jezdí bez přilby. Zároveň si hodně kupují elektrokola.

Jde tedy o šedesátníky, které v mládí ještě nikdo neučil jezdit bezpečně, protože to nebylo úplně běžné.

Ano, když celý život nenosíte přilbu, tak vám to potom nepřipadá… Opravdu bych doporučoval, abyste přilbu brali jako automatickou samozřejmost, jakmile si pořizujete elektrokolo.

V čem jsou elektrokola nebezpečnější nebo zrádnější než bicykly na klasický pohon? Mluvil jsem o té rychlosti, ale možná to není pouze rychlost.

Rychlost je určitě faktor. Přirozeně už ji nevyvinu tak rychle, ale na tom elektrokole je vyšší. Důležitým faktorem je také váha kola. Je o něco těžší a jeho brzdná dráha je potom o něco delší, takže se to kolo musím naučit ovládat.

Pokud se cyklista pořídí nový elektrobike, jak by se měl připravit na tu první jízdu?

Jak jsem říkal, měl by se nejprve naučit na tom kole dobře jezdit z hlediska techniky. Nebrat to tak, že si koupím elektrokolo a rovnou si dám výlet, který má 50 kilometrů nebo více. To elektrokolo musím mít nejdříve dobře v ruce nebo v nohou. Zkrátka se rozjezdit na kratší vzdálenosti a držet dobře stabilitu.

Musím vědět, jak kolo brzdí, protože třeba brzdí prudčeji než moje klasické kolo a více mi zrychlí. A že když se nahnu, tak je ta váha větší.

Tohle všechno si musím dobře osahat. No a trasu si dobře naplánovat, nepřeceňovat se. Hodně nehod je v létě, kdy lidé dělají dlouhé výlety. To elektrokolo má dneska docela dlouhé dojezdy a na konci už cyklisti nemají pozornost a dělají chyby.