Svět dospívajících je estetický, ‚špinavé‘ drogy nejsou zajímavé. Zájem je o nikotinové sáčky, tvrdí adiktolog

„Dnešní dospívající žijí na sítích ve velmi estetickém světě, už pro ně nejsou zajímavé ‚špinavé' drogy. Dbají o svou sebeprezentaci, chtějí o sobě říkat hezké věci," soudí adiktolog Adam Kulhánek. I proto dospívající stále častěji volí nikotinové sáčky, vysvětluje: „Celulózový sáček napuštěný nikotinem, různými sladily a aditivy si může koupit úplně každý. Obaly sáčků jsou trendy a velmi barevné, objektivně cílí na malé děti." Praha 0:10 5. prosince 2022

Nikotinové sáčky jsou podle Kulhánka, který působí na Klince adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, esteticky příjemné návykové látky.

„Sáčky mají příchutě jako žvýkačka, energetický nápoj nebo cukrová vata – to jsou typy chutí, které nepreferují dospělí kuřáci, ale děti,“ vysvětluje jejich oblibu adiktolog a upozorňuje:

„Komunikace produktu míří právě na ně, je to levné, koupíte to všude. Mezi dětmi je na užívání velký sociální tlak, ke kterému přispívají i influenceři.“

Na rozdíl od cigaret není potřeba produkt zapalovat a zahřívat, do těla se tak vstřebává čistý nikotin.

„Dítě z toho má několik účinků. Zaprvé je to stimulace, zúží se cévy, zvýší se krevní tlak, vyplaví se stresové hormony, takže dítě je nabuzené, jako kdyby si dalo energetický nápoj nebo espresso,“ popisuje Kulhánek.

Vlivem nikotinu se také v těle uvolní dopamin. „To je takzvaný hormon štěstí, v krátké době tedy způsobí v těle příjemné pocity. Problém ale je, že na něm vzniká závislost,“ vysvětluje adiktolog. Právě proto vyvolávají nikotinové sáčky závislost.

Dospívající a děti podle něj využívají efektu nikotinových sáčků mimo jiné pro zvýšení výkonu. „Ať už sportovního, nebo na večírku. Případě pro zvýšení výkonu při učení. Anebo pro stabilizaci nálad a emocí,“ vyjmenovává příčiny užívání Kulhánek.

V porovnání s cigaretami nebo alkoholem je ale užívání nikotinových sáčků složitější odhalit. „Dítě nesmrdí kouřem, nevypadá intoxikované jako po alkoholu a samotná balení sáčků jsou velmi hezká.“

Rodiče by si podle něj měli všímat toho, pokud je dítě výrazně stimulované, nebo naopak utlumené. Nikotin je totiž jedovatý pro nervovou soustavu a jeho dlouhodobé užívání může poškodit vyvíjející se mozek dítěte a dospívajícího, tvrdí adiktolog:

„Cílem prevence není, aby dítě látku nikdy neužilo. To se nestane, nebo jen výjimečně. Reálný cíl prevence je, aby dítě s látkou experimentovalo v co nejpozdějším věku, aby nastalo co nejméně škod. Aby experiment byl krátkodobý a nepokračoval až k závislosti.“

Místo drog obrazovky

Do léčebny se dostávají mladí lidé ve věku 12 až 16 let, závislost se u nich ale rozvíjí už dřív, přibližuje adiktolog:

„Obecný trend je, že klesá užívání návykových látek mezi dětmi a dobrá zpráva je, že se posouvá věk prvního experimentu s návykovou látkou. Tím se snižuje míra škodlivého a rizikového užívání.“

Kulhánek si to vysvětluje zejména tím, že děti a dospívající tráví hodně času u obrazovek.

„Už pro ně není tak atraktivní vzít tatínkovi krabičku cigaret a někam vyběhnout za kamarády. Mění se způsoby trávení volného času. A také je dnes vyšší míra rodičovské kontroly, rodiče se o děti víc zajímají,“ usuzuje a dodává, že nejspíš na to měly vliv i preventivní kampaně.

„Když už děti něco užívají, jsou to stálice jako alkohol a tabák, potažmo nikotin. Z nelegálních látek bývá nejčastější zkušenost s konopím. Novinkou je digitální závislost. A mezi krátkodobé trendy patří kratom a zneužívání psychoaktivních léků,“ uzavírá adiktolog.

Poslechněte si pořad Houpačky s Adamem Kulhánkem, audio je výše v článku.