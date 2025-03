Čtyři stupně nad nulou, stovky lidí s čelovkami. Běh pro Světlušku rozsvítil Ostravu

Čtyři stupně nad nulou a stovky lidí s čelovkami na hlavách, tak to ve čtvrtek večer vypadalo v Komenského sadech v Ostravě. Odstartoval tam 14. ročník Nočního běhu pro Světlušku. Výtěžek ze startovného věnuje Nadační fond Českého rozhlasu na podporu lidí se zrakovým hendikepem. Ostrava 8:26 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další Noční běh pro Světlušku odstartuje 27. března v Jihlavě. Poté vždy po týdnu bude následovat Brno, Olomouc, Praha, České Budějovice a Plzeň | Zdroj: Český rozhlas

Dlouhý svítící had se krásně táhne Ostravou. Počtvrté vyběhl na trať i Honza, který nevidí třináct let. „Je to pro mě vyžití. Udělám něco pro sebe i pro druhé, když je to charita,“ vysvětluje pro Radiožurnál, proč se i letos přihlásil.

Poslechněte si reportáž z Nočního běhu pro Světlušku v Ostravě. Na místě natáčel František Kuča

Na jedné z rozboček stojí Filip, který jednak řídí směr, a jednak motivuje běžce i chodce. „Jsem tu tento rok poprvé a musím říct, že mě to celkem baví pomáhat lidem,“ svěřuje se.

V cíli pak zní zasloužené ovace pro ty, kteří dobíhají. „Čas mám 43.27. Běžně běhám čtyři, dneska šest. Je to super,“ hodnotí jedna z běžkyň v cíli. „Přijdu zase.“

Okruh si zaběhl také ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. „Máme 701 běžců. Nevím, jestli je to finální číslo, ale myslím, že je to skoro na chlup stejně jako loni. Jsme rádi, že zájem neupadá a pořád přitahujeme dárce, partnery a podporovatele Světlušky,“ pochvaluje si.

Další běh odstartuje 27. března v Jihlavě. Poté vždy po týdnu bude následovat Brno, Olomouc, Praha, České Budějovice a Plzeň.