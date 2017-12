Norské Vánoce: v domácnostech řádí skřítek, který obarví mléko do modra. Podobné legrácky baví celou zemi

Skřítek se jmenuje Rampenisse, má asi deset centimetrů a obvykle nosí červeno-bílý obleček s malou vánoční čepičkou podobnou té, co nosí Santa Klaus. O Vánocích norské domácnosti nenavštěvuje, ale často se v nich rovnou zabydluje a neplechu tam provádí celý prosinec.

V praxi to vypadá tak, že rodiče vymýšlejí na své děti nejrůznější legrácky. Například obalují záchod dárkovým papírem, vysypávají po bytě mouku a kreslí do ní stopy skřítka, po kterých pak děti navádějí po bytě. Nebo třeba obarvují jídlo do neobvyklých odstínů. K snídani tak pak třeba děti mají sušenky s modrým mlékem.

V některých domácnostech také rodiče přidělávají nízko k podlaze malá dvířka a schůdky, aby tak navodili dojem, že se skřítek doma zabydlel a má ve zdi svoji světničku. A někdy zase děti najdou rovnou postavičku skřítka při nějaké nepleše.

Podle maminek, které zmiňuje norská NRK, je to obrovská zábava. Lidé třeba na internetu sdílejí fotky toho, co jejich skřítek zase provedl, nebo si dávají vzájemně typy na různé nezbednosti. A spousta dětí v Norsku prý skřítkovy stopy moc ráda hledá.

V zemi fungují i specializované obchody, kde se dají nejrůznější skřítčí propriety sehnat - od malých dvířek, žebříků a lucerniček, až po nalepovací stopy nebo právě samotné skřítky. A tyhle obchody mývají vyprodáno už na začátku prosince.

Tahle tradice není úplně nová. Skandinávský folklor je plný nejrůznějších skřítků. Někteří doma zlobí i jindy, než jen o Vánocích. Ale podle norské televize NRK vánoční skřítci v posledních letech zažívají boom proto, že se podobný zvyk rozmohl i ve Spojených státech nebo Británii. Pomohla tomu americká dětská knížka Elf on the Shelf z roku 2005, ve které Santa Claus vysílá do jednotlivých domácností skřítky, aby zjistili, které děti zlobí a které ne.