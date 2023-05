Dřív slum, teď lukrativní bydlení se zahradou v Praze. Z ilegálních kolonií se stala žádoucí vesnice ve městě

,Váha jako 140 milionů slonů.‘ New York se potápí pod tíhou mrakodrapů, ročně klesne o dva milimetry

Od roku 1950 stoupla hladina vody podél břehů New Yorku asi o 22 cm a velké záplavy způsobené bouřemi by mohly být do konce století až čtyřikrát častější než nyní.