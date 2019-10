Rešeršista musí být tvrdohlavý a kreativní, říká praneteř Egona Kische a držitelka šesti Pulitzerů

Americká novinářka Alice Critesová začínala jako knihovnice, ale brzy přešla do médií. Za svou rešeršní práci v deníku Washington Post získala spolu s kolegy šest Pulitzerových cen. Do Prahy přijela učit budoucí žurnalisty. S Českem ji ale pojí i rodinná historie. Mezi její příbuzné se počítá jeden z nejslavnějších pražských reportérů a literátů. Kdyby chtěla, klidně by si po jeho vzoru mohla říkat „zuřivá“ rešeršistka.

Praha 16:30 23. října 2019