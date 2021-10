Říct, že nebudeme brát žádné cizince, to je nejen nelidské, ale i hloupé, míní novinářka Jazairiová

„Toulavé boty jsem si asi ,půjčila‘ od svého otce. Byl obchodní cestující s uměním, takže jezdil celý život po celé Evropě – nikdy neměl vlastní byt, dokonce ani vlastní pokoj nebo židli,“ říká pro Český rozhlas Plus cestovatelka, spisovatelka a novinářka Pavla Jazairiová. Když přemýšlí o globalizované společnosti, tvrdí, že říkat, že nebudeme brát žádné uprchlíky, je opravdová hloupost. Praha 22:23 28. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovatelka, spisovatelka a novinářka Pavla Jazairiová | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Pavla Jazairiová s klidem přiznává, že jí bude 77 let a trápí ji zdravotní neduhy, takže je cestovatel v penzi. Přesto by ráda zas někam do světa vyrazila.

„Ale budu muset začít psát jinak. Jak, to přesně ještě nevím. Měla bych už psát o naší zemi a o mém venkově, kde žiji. Když přijedu do Prahy, tak vidím, jak je to obrovský rozdíl, a to ve všem,“ uvažuje.

„Jak je to naprosto jiný duch, jiná mentalita. Bohužel je mi jasné, že ti, co se sice narodili na venkově, ale už tam nežijí, tak už nejsou nasáklí tou atmosférou, což já tedy atmosféru hodně nasakuji. Trápí mne tak jiné věci než třeba lidi v Praze.“

Prozrazuje, že jí teď trápí věci, které souvisí s krajinou, s půdou, s lesy, se zvířaty, se způsobem, jak se dnes pěstuje jídlo či způsob, jak se lidé k sobě chovají.

„Třeba teď už velice těžko zvládám svou zahradu a nemohu sehnat nikoho, kdo by mně pomohl v zásadních věcech. Protože my tady nebereme žádné přistěhovalce – takže nejsou lidé, kteří by chtěli pracovat, kteří by si chtěli něco vydělat.“

Uprchlíci? Proč ne?

Novinářce a cestovatelce tak připadají nesmyslné řeči o uprchlících, kteří by brali práci „našim lidem“.

„To mně připadá jako naprostý nesmysl, když si vezmu, že se vždy lidé stěhovali. Vždy šli ti z chudších míst do těch bohatších. Vyrůstala jsem ve Francii a pamatuju dobu, kdy tam ti, co na to měli, zaměstnávali španělské služky, italské pomocnice v domácnosti a podobně. Tedy ty, kteří přišli do země, kde bylo víc práce a kde byly i lepší platy. To máme teď v Evropě.“

„Jsem přesvědčená, že je vyloučeno, abychom otevřeli Evropu islámskému fundamentalismu,“ dodává s tím, že každého přistěhovalce, který by do Česka přišel, bude třeba pečlivě prověřit.

„Ale říct, že nebudeme brát žádné cizince, notabene děti, to je nejen nelidské, ale i hloupé.“

Izrael z cizinců vždy těžil

„Ještě jednu věc řeknu: Proč je Izrael taková prosperující země? Protože zažil takzvané alije, to znamená přistěhovalecké proudy. A protože Izrael potřeboval lidi a chtěl, aby to byli Židé. Vždy, když takoví lidé přišli – a oni neměli nic, zejména z Afriky, z Etiopie i z arabských zemí –, tak je dokázali na začátku zaopatřit.“

„Taky bydleli skromně, ale pak velice rychle vstoupili do pracovního procesu. A když lidi potřebují bydlet, tak se staví a rázem je konjunktura a hospodářství se točí. Každá alija Izraeli přinesla nové bohatství a nový rozvoj. To tady zřejmě lidi nechápou,“ uvažuje novinářka.

A když Pavla Jazairiová ve svých myšlenkách pokračuje, říká, že každý chytrý člověk na celém světě může do našich koutů, ale vlastně i do jakéhokoli koutu na zemi cosi důležitého přinést.

„Když se podíváme na brexit do Velké Británie, tak dali pryč spousty lidí – a už teď víme, že mají prázdné obchody, nemají benzin, nemají řidiče náklaďáků a podobně. Jen si představte, kdyby jim odešli všichni cizinci z nemocnic – doktoři, zdravotní sestry a další – tak co si tam počnou?“

„Už teď jsou v úzkých, a to je Británie silná země. Ale stále je to ostrov. Oni teď říkají, že vždy byli velicí a zase budou, ale svět je propojený a věci už fungují jinak,“ uzavírá.

