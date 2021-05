Čtvrt století od rekonstrukce Novoměstské radnice. O orloj přišla, zbytek hodinového stroje ale zůstal

Největším prostorem Novoměstské radnice je místnost nazvaná jednoduše Velký sál. „Nacházíme se teď v prostoru, který má zhruba sedm metrů na výšku. Můžete tu vidět krásné sloupoví. Na stěnách zůstaly zachovány fresky, které většinou znázorňují erby,“ popsal ředitel radnice Albert Kubišta.

V sále bývají koncerty a různé akce, vnitřní prostory Novoměstské radnice jsou ale teď kvůli pandemii uzavřené. „Snažíme se, pokud to jde, odsud pořádat koncerty, které jsou přímo streamované, a nebo nahrávané,“ vysvětlil. „Naštěstí je pořád Velký sál žádaný, i když stejně jako většina pražský památek a podobných institucí máme pokles o tři čtvrtiny oproti běžnému provozu,“ dodal.

Kulturní akce v budově Novoměstské radnice umožnila mimo jiné zmíněná velká rekonstrukce před pětadvaceti lety. Kvůli úpravám ale budova o některé prvky přišla.

Velký sál Novomostské radnice v Praze | Zdroj: Novoměstská radnice

„Teď stojíme na Karlově náměstí u kašny svatého Josefa před věží. Věž byla jedna z těch, která byla tou rekonstrukcí zasažena poměrně hodně. Ona vlastně Novoměstská radnice postupně přicházela o spoustu výzdob,“ vysvětlil Kubišta.

„Byla jistým pandánem (doplňujícím protějškem - pozn. red.) k radnici Staroměstské. I když se to málo ví, měla i svůj vlastní orloj a o něco nižší okna, než vidíme teď v té věži nahoře. A vlastně v tom oblouku okna byly hodiny,“ doplnil.

Zbytek hodinového strojku

Kubišta také zmínil, že nejdříve přišla budova o orloj a po rekonstrukci i o hodiny. „Zbytek hodinového stroje zůstal na radnici. Ve sklepě jsou uloženy velké rafie a několik číslic z číselníku,“ řekl. Ředitel plánuje rekonstrukci okolí zvonu a s ní by rád spojil i malou výstavu, která by se týkala právě historie věže. K vidění by na ní mohl být právě hodinový stroj.

Pozůstatky rekonstrukce z 90. let jsou patrné i zvenčí. „Když se podíváte na věž Novoměstské radnice, když na ní jako třeba teď svítí slunce, tak uvidíte takové rezavé pruhy. To jsou pozůstatky lešení, protože to na té věži bylo tak dlouho, až se ten rez z lešenářských trubek zažral do toho pískovce. A je to vidět jak z venku tak i z nádvoří,“ popsal Kubišta.

Z nádvoří je potom vidět budova dostavěná právě při rekonstrukci před necelými třiceti lety. „To je spojovací budova mezi oběma křídly. Je to prostor, který je plný skla, chromu a nerezu. Vytváří jistý protipól vůči těm historickým křídlům. Ale za běžného provozu působí docela ústrojně,“ uvedl ředitel radnice.

Turisté v současné době mohou jenom na nádvoří. „Je to jediné místo, kam si Pražané a návštěvníci Prahy zvykli chodit i během této trochu smutné doby, protože máte kolem sebe poměrně rušné Karlovo náměstí, ale tady je takový zvláštní klid a ticho,“ řekl Kubišta. Pokud to ale protiepidemická opatření dovolí, radnice plánuje ve Velkém sále uspořádat koncerty už na začátek května.