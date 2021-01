OBRAZEM: ‚Vidět bylo velmi pěkně.‘ První den roku vyrazily na vrchol Ještědu stovky lidí

Přestože 46. ročník tradiční akce libereckého klubu turistů Novoroční výstup na Ještěd museli organizátoři kvůli koronavirovým omezením zrušit, vydaly se na něj první den nového roku stovky lidí | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK



Další fotografie (6)

Přestože turisté museli kvůli koronavirovým opatřením zrušit tradiční novoroční výstup na Ještěd, na vrchol liberecké dominanty v pátek vyrazily stovky lidí. Ještě víc lidí si ale vyšláplo nahoru už na silvestra, řekl Bořivoj Pohl z Klubu českých turistů - TJ Lokomotiva Liberec, který akci organizuje už téměř 30 let. Letos chtěli na Ještědu přivítat účastníka s pořadovým číslem 45 tisíc. Na to si ale budou muset počkat do příštího roku.