Novorozeně se vzkazem, proč nemůže zůstat doma. Dívka z babyboxu má návod, jak časem najít příbuzné

Dopis se u dětí odložených do babyboxu najde naprosto výjimečně. Vzkaz u sebe měla sedmiletá Johanna. Její biologická máma v něm krátce popsala, že má holčička už víc sourozenců a že by rodina další dítě finančně nezvládla. Noví adoptivní rodiče Pavlína a Michal si Johannu přivezli domů na třetí výročí svatby a teď o svém příběhu promluvili pro seriál Radiožurnálu Příběhy babyboxu. PŘÍBĚHY BABYBOXU Praha 7:00 15. dubna 2024

Jednorožci, pokladnička, žebřiny, pastelky a knížka o borůvkovém království, kterou sama vyrábí. Johanna si hraje v pokoji v Česku, kam přijela s rodinou jen na skok. S tátou Michalem, mámou Pavlínou a mladší sestrou Anikou žije převážně v Norsku.

„Chci být veterinářka,“ říká sedmiletá dívka s dlouhými vlasy a zelenomodrýma očima. Kromě přírody a zvířat ji baví taky sport. „Mám ráda běžkování a lyžování,“ chlubí se Johanna s lehkým norským přízvukem, který už pomalu chytá.

„Jsme československá rodina žijící v Norsku. Doma jsme tam, kde se doma cítíme,“ vysvětluje táta Michal.

Reklama na miminko

Johanna přináší fotku miminka s velkýma zelenomodrýma očima. „To byla reklama na miminko. Spala dobře, jedla dobře. Takové miminko by každý chtěl,“ usmívá se máma Pavlína.

Nemohla otěhotnět, a tak se s Michalem rozhodli pro adopci. Dnes to ale ví jen jejich rodiče, dalším lidem o tom, že je adoptovaná, říká Johanna sama. A většinou to neříká vůbec.

PŘÍBĚHY BABYBOXU Pokud chcete reagovat na rozhlasový seriál Radiožurnálu Příběhy babyboxu, můžete napsat autorce na e-mail: veronika.hlavacova@rozhlas.cz V případě, že se Vás babyboxy týkají – máte adoptované dítě z babyboxu nebo jste přímo z babyboxu – můžete se ozvat Evě. Mámě tříletého syna Vítka z babyboxu. Buduje komunitu rodin, které spojuje právě téma babyboxu. Cílem je sdílet zkušenosti a hlavně ukázat dětem, že v tom nejsou sami.

„V babyboxu jsou dveře, do kterých položí miminko. Spustíí se alarm,“ ukazuje Johanna, co všechno ví. „Z babyboxu mám obleček a čepičku. Nebavím se o tom ráda,“ podotýká dívka.

Kromě oblečení, které měla dívenka na sobě, uchovává Pavlína ještě jeden poklad: krátký vzkaz, který u miminka nechala biologická matka. Nebývá to obvyklé.

„V dopise bylo stručně napsané, že se narodila ten den ráno. To potvrdili i doktoři,“ říká Pavlína a pokračuje: „Jsou tam dvě tři věty. Psané jsou v ichformě, jako za Johannku. Že si ji rodiče nemohli nechat, že má ještě starší sourozence. Je to napsané hrozně hezky. Je to takové ujištění a poděkování, že jsme se jí ujali.“

A ještě něco v dopise stálo. „Je tam nastíněné, že rodiče nejsou drogově ani alkoholově závislí,“ popisuje Pavlína.

Když s Michalem žádali o adopci, přemýšleli, co pro dítě samotné babybox znamená.„Uvědomoval jsem si, co to znamená mít dítě, kterému nedokážeme ukázat jeho vlastní identitu. Ale když jsme se nad tím s Pavlínou zamysleli, tak jsme si řekli, že to zkusíme. A nelitujeme ani sekundu,“ říká Michal.

Najít odpovědi

Poté, co si domů přivezli Johannu, Pavlína nakonec otěhotněla. S Michalem tak má i biologickou dceru Aniku.

Johanna s maminkou Pavlínou | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Johanna to téma občas otevře, takže myslím, že o tom přemýšlí. Snažíme se o tom mluvit, jak to je,“ přiznává Pavlína.

Johanně dokonce udělali genetické testy a našli část jejích příbuzných. „Předky má odsud, rozptyl má v západní i severní Evropě, což máme podobně i my. Podařilo se nám najít nějaké vzdálené příbuzné – sestřenice, pratety. Jsme s nimi v kontaktu a občas si napíšeme,“ vysvětluje Pavlína s tím, že kdyby Johanna jednou chtěla hledat své biologické rodiče, tak k tomu dostane tuto nápovědu.

Do života své dceři přeje Pavlína hlavně štěstí. „Aby byla veselá. Aby se s tím dokázala vyrovnat. A aby našla odpověď na své otázky, to si přeju nejvíc. Aby se mohla někdy se svojí mámou poznat a zeptat se jí, jak to bylo,“ říká Pavlína.