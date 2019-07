Rusové si oblíbili toxické jezero. Někteří kvůli fotce na Instagram riskují své zdraví

Ruští instagrameři se sjíždějí k tyrkysovému jezírku na Sibiři, aby si tam pořídili netradiční fotografie. Tím jezerem je ale ve skutečnosti nádrž na odpad z uhelné elektrárny. A koupání v ní může vyvolat silnou alergickou reakci. Napsal to zpravodajský server BBC. Novosibirsk 8:25 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novosibirské Maledivy, toxické jezero v Rusku | Zdroj: Google Earth Pro

Nádrž vypadá jako tropické jezírko, proto si vysloužila přezdívku Novosibirské Maledivy, píše BBC. Důvod krásného zbarvení ale už tak potěšující není - ve vodě jsou oxidy kovů a jiné zplodiny.

Společnost, která elektrárnu spravuje, proto vyzvala návštěvníky, aby se k vodě nepřibližovali. Zdá se však, že varování jen zvýšilo zájem pořídit si na místě selfie.

„Jasně, není to Černobyl, ale pořád je to nebezpečné,“ napsala na sociálních sítích jedna uživatelka a k příspěvku připojila fotografii, na které leží na břehu nádrže. Jiný uživatel sdílel fotografii, jak odpočívá na nafukovacím jednorožci.

„Vůbec to tady není nebezpečné. Druhý den ráno mi trochu zčervenaly nohy a asi dva dny svědily, pak to ale přestalo. Co byste ale pro takové fotky neudělali?“ napsal žertem další z uživatelů. „Ta voda chutná trochu kysele,“ doplnil.

Leo Alexej dokonce věnoval nádrži stránku na instagramu. V rozhovoru s BBC poznamenal, že na místě byl čtyřikrát, ale do vody nelezl. „Nedoporučují se té vody dotýkat. Může to vyvolat alergickou reakci,“ řekl.

Společnost, která elektrárnu spravuje, důrazně varovala návštěvníky, aby v nádrži neplavali. Nejenže jsou ve vodě škodlivé látky, hrozí také, že by se případný plavec zabořil do popelavého bahna a nedostal se ven. Elektrárna nicméně uvádí, že obsah nádrže není toxický a že míru radiace zkontrolovala nezávislá inspekce.