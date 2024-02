Nový most pod Vyšehradem bude minimalistický a městotvorný. Ten starý se přesune, ujišťuje architekta

„Starý most nebouráme, ale přesouváme. Tím ho považuji za zachráněný. Nechtěli jsme ho zlikvidovat,“ zdůrazňuje architektka Iveta Torkoniaková v pořadu Bourání. Právě obavy ze zbourání mostu patří mezi hlavní výtky veřejnosti vůči nové podobě nábřeží.

Oprava staré konstrukce tak, aby nadále unesla i vlaky, by bylo podle ní dražší než postavit most nový.

„Kdybych chtěla využít starý most pro dvě koleje, musela bych vyměnit 70 procent jeho prvků. A zachránila bych ho na 30 let. Když postavím nový most, bude sloužit 100 až 150 let. A navíc, 70 procent nových prvků, to už není rekonstrukce, ale replika,“ vysvětluje architektka, jejíž návrh, na kterém pracovala spolu s dalšími členy týmu a spoluautory, má původní most nahradit.

„Přesouvali jsme Výtoňský most od úplného začátku. Původně jsme navrhovali, aby to bylo mezi stávající železniční a Palackého most, udělali bychom tím pěší a cyklistickou propojku mezi Botanickou zahradou a Na Knížecí, tam by se nové propojení hodilo,“ popisuje původní plány na přesun mostu o 300 metrů blíže centru města.

Nakonec ale konstrukce zřejmě poslouží jako lávka v Modřanech. „Most má tři tisíce čtverečních metrů. Kde jinak seženete tři tisíce metrů v intravilánu města?“ přibližuje význam zachování konstrukce Torkoniaková.

Minimalistické oblouky

Nové železniční mosty pod Vyšehradem, které Torkoniaková navrhla, ponesou bronzové oblouky. Chvíli zvažovala bílou barvu, která víc vynikala na vizualizacích, ve skutečnosti ale bude podle ní bronzová vhodnější.

„Oblouk je ideální volba na překlenutí takové vzdálenost. Fyzikální zákony jsou stejné v minulém století i dnes,“ říká architektka z ateliéru 2T Engineering. Oblouky má i dosavadní most. „My chceme vytvořit minimalistickou konstrukci, nic extravagntního.“

Co ale bude výrazně jiné, je šířka samotného mostu. Z dosavadních 16 metrů se rozšíří na 30 metrů. Na most se tak pohodlně podaří umístit jak tři koleje vedle sebe, tak prostor pro cyklisty a pěší v šířce 6,5 metru po každé straně mostu. „Lávky po stranách jsou jenom horizontální linka, v dálkových pohledech se vůbec neprojevují,“ ujišťuje Torkoniaková.

Proměnit se má i okolí mostu. „Budou tam otevřená pole směrem k Vltavě, které bude možné využít pro různé kulturní aktivity. Bude tam příprava pro kino, divadlo a podobně, a to v rovné konstrukci vedle Rašínova nábřeží. Nad místem, kde je dnes parkoviště aut, povede konstrukce mostu. To podloubí bude směřovat až ke stávajícím klenbám,“ plánuje architektka.

„Je to městotvorný a volnočasový most. Je naprosto minimalistický v území, nebrání průhledům, nemění siluety nebo panoramata. Zlepší průchod pro pěší i průjezd pro cyklisty. I most může být cíl procházky, tady se budete moci zastavit, sednout si, pokochat se pohledem na Pražský hrad nebo Vyšehrad,“ věří autorka návrhu nového mostu.

Podle současného harmonogramu by měla být projektová dokumentace hotová v roce 2025, pak by mělo začít schvalování stavby. Hotovo by mohlo být v roce 2028, předpokládá.

Iveta Torkoniaková navrhla už řadu mostů, například lávku pod hradem ve Strakonicích či přechod přes dálnici D8 u Ústí nad Labem zvaný Kočičí oči. Vůbec první byl Lahovický most, k němuž ji přizval mostař Václav Mach. Na stavbě mostů ji baví soulad konstrukce a architektury a také to, že jsou hodně vidět. „Působí v okolí trochu jako socha,“ říká.

Poslechněte si celý pořad o mostech – pod Vyšehradem, ve Strakonicích, v Ústí nad Labem a dalších. Audio je nahoře v článku.