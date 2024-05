Nový parkovací dům v Českých Budějovicích je poloprázdný. Další podobné projekty město zastavilo

Ani ne z poloviny bývá ve všední dny zaplněný parkovací dům Stromovka Na Dlouhé louce v Českých Budějovicích. Budova je v provozu tři měsíce. Vedení města očekávalo, že jí řidiči využijí mnohem více. O změně tarifu radnice neuvažuje. Některá místa pro stání by ale mohli získat rezidenti, kteří bydlí v centru krajského města. České Budějovice 11:25 20. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parkovací dům Stromovka v Českých Budějovicích | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

„Já využívám parkovací dům pravidelně, protože sem jezdím aktivně plavat. Velice mi to vyhovuje, protože tohle parkoviště je chráněné a jsou tu i docela rozumné ceny,“ říká pan Jiří, který parkuje v nedávno otevřeném parkovacím domě ve všední den ráno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do parkovacího domu Stromovka v Českých Budějovicích vyrazil Matěj Vodička

Sám se podivuje nad tím, že našel místo hned v přízemí budovy. „Já si myslím, že to je jenom otázka času, že si lidé ještě nezvykli. To parkoviště je opravdu dobře vyřešené, prostorné, jednotlivá stání jsou dostatečně velká,“ chválí.

Podobně si parkovací dům u českobudějovické Stromovky oblíbila paní Martina. „Já tohle parkoviště začínám mít ráda hlavně kvůli tomu, že na odstavném parkovišti v Jírovcově ulici je vždycky plno, když přijedu. A dojíždím většinou na čas, takže člověk pak potřebuje rychle zaparkovat,“ popisuje.

V dopoledních hodinách, kdy se v parkovacím domě zastavil reportér Českého rozhlasu, bylo v budově přes 300 volných míst. Celková kapacita je necelých 500. První hodina stání je zdarma, každá další za 20 korun. Celodenní stání ve vymezený čas vyjde na 50 korun.

Moc velké, mimo realitu. Podobu garáží u Masarykova onkologického ústavu v Brně kritizují architekti Číst článek

Podle náměstka primátorky Petra Maroše z ODS už město lepší podmínky nabídnout nemůže. „Sám jsem si to vyzkoušel a jak vjezd do parkoviště, pohyb v něm, výjezd, tak platba jsou naprosto komfortní. A pokud by si tam člověk vůbec nevěděl rady, pomůže stálá služba,“ připomíná.

Mnoho řidičů k parkování místo kryté a hlídané budovy využívá okolí přilehlé benzinové pumpy. Radnice proto možná uvolní část kapacity parkovacího domu pro rezidenty z centra města.

To by se hodilo hlavně, když se v historickém jádru odehrává některá z větších akcí, která omezí dopravu. „V tu chvíli by rezidenti měli alternativu právě v tom parkovacím domě. Nám by to dávalo smysl. Myslím, že kdyby se v současné době jedno patro vyhradilo rezidentům, tak by nám to mohlo ten dům naplnit a zároveň by to přineslo alternativu pro lidi, kterým parkování v centru města omezujeme,“ potvrzuje Petr Maroš.

Vedení Českých Budějovic připravovalo výstavby dalších záchytných parkovacích domů například v Mladém nebo u Jihočeského letiště v Plané. Kvůli aktuálnímu využití parkovacího domu Stromovka ale podle náměstka Petra Maroše všechny tyto projekty pozastavilo.