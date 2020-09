Psychologové radí učitelům: pozor na zběsilé tempo a nezapomínejte na to osvědčené z výuky na dálku

Začátek školního roku bude pro učitele na základních i středních školách náročnější než obvykle – budou zjišťovat, jak na tom žáci a studenti po jarní výuce na dálku jsou, jak intenzivně budou muset opakovat a také neustále myslet na to, že může být kdykoliv potřeba se k vysvětlování látky přes monitor vrátit. Psychologové jim radí, aby se nesnažili vše hned co nejrychleji dohnat a také aby využili to, co se jim při distanční výuce osvědčilo. Praha 21:49 1. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První školní den na Gymnáziu Jana Keplera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Aby nevzdávali dálkovou výuku – nejde o to, aby teď učitelé vnucovali dětem na dálku něco, co jim pěkně vyloží ve škole, to vůbec ne. Jde o určité rozšíření – těch programů, a to jsme viděli během jara, jsou mraky – jsou krásné, zajímavé, přitažlivé. Je potřeba děti i rodiče, tam, kde to jde, udržovat v určité ‚nažhavenosti‘. Když to nebude potřeba, vůbec nic se neděje,“ vysvětluje dětský psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Václav Mertin.

To, že by se mohlo znovu učit distančně i několik měsíců, si dokáže představit prezidentka Asociace učitelů angličtiny Jana Jílková: „Výuka na dálku je možná, myslím si, třeba i na delší dobu. Ale s tím, že jakmile by to bylo únosné, tak aby tam zase byl nějaký sociální kontakt, možnost setkávání a spolupráce,“ uvádí.

Pozor na zběsilé tempo

Ministerstvo školství ve svých dokumentech pro školy k začátku roku píše, že by učitelé neměli primárně hledat to, co žáci neumějí, ale najít to, co jim jde, a na to pak navázat. Radí také, aby pedagogové pořádali na začátku dne třídnické hodiny nebo kratší setkání. Jako zásadní to vnímá i psychoterapeutka a školní psycholožka Jiřina Mázlová:

„Doporučení za mě by bylo, že ředitelé stanoví pro učitele dostatečný prostor k tomu, aby si mohli dovolit přestat jet na výkon. Tady se nic nedohání, tady se jede prostě dál. Umím si představit, že by ředitelé podpořili své pedagogy v tom, aby minimálně ten první měsíc měli pravidelně vyhrazených 20-30 minut k tomu, že se s dětmi budou bavit o tom, jak jim je, jak to prožívají, co by si přáli… Úplně volně, tak jak se dělají třídnické hodiny.“

Psycholog Václav Mertin zároveň uklidňuje, že nečeká, že by letošní – trochu jiný – začátek školního roku přinesl učitelům, ale i dětem a rodičům nějaké zvláštní problémy.

Učitelům doporučuje, aby teď u dětí ještě více podporovali samostatnost. Na druhou stranu ale upozorňuje, že rodiče letos budou muset s dětmi pracovat mnohem víc.

„Přeci jen některé mezírky budou muset dítěti pomáhat doplnit. Někde budou ty mezery velké a škola všechno nezvládne, to si nedělejme iluze. Škola má vymezený čas a v něm se některé věci fakticky zvládnout nedají. Tady bych očekával, že se rodiče budou zajímat o školu a budou věnovat pomoci dítěti víc než dosud,“ věří Mertin.