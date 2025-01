Nový zákon a snazší přístup k veřejným zakázkám by mohl pomoct integračním sociálním podnikům

Sněmovna v závěru roku 2024 schválila nový zákon o integračním sociálním podniku. Platit začal od ledna 2025. Nový zákon by měl pomoci lidem se sociálním handicapem. „Zákon dává příslib toho, že registrované integrační sociální podniky budou mít snazší přístup k veřejným zakázkám," říká pro Český rozhlas Liberec Lenka Dražilová z libereckého sociálního podniku. Liberec 13:49 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radko a Lenka Dražilovi z jednoho z libereckých sociálních podniků | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

U šicích strojů ve výrobním družstvu v Liberci ženy přišívají cedulky na šátky, svetry a další výrobky. „Vyhovuje mi pracovní doba, protože jsem pěstounka, mám v péči vnučku,“ říká paní Iveta pro Český rozhlas Liberec. Je jednou z těch, kterých se nový zákon dotkne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jany Švecové

„Ten zákon je důležitý proto, že je významným způsobem podporován chráněný trh zaměstnanců se zdravotním postižením. Ale chybí systematická podpora lidí, kteří mají jiný než zdravotní handicap, což jsou sociální handicapy, lidé z vyloučených lokalit, mladí dospělí, lidé se zkušeností s vězením, matky s malými dětmi a podobně. Tam podpora chyběla,“ vysvětluje Radko Dražil, předseda výrobního družstva, které dává pracovní příležitost právě znevýhodněným lidem.

„Zákon dává příslib toho, že registrované integrační sociální podniky budou mít snazší přístup k veřejným zakázkám, které třeba nezrealizují úplně celou, celý objem velké veřejné zakázky, ale mohou se na tom podílet, participovat na určitých částech,“ doplňuje Lenka Dražilová z libereckého sociálního podniku.

Šicí dílna - integrační sociální podnik v Liberci | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

Se založením takového sociálního podniku by mohla pomoci například Agentura regionálního rozvoje, která vznikla na základě zkušeností z jiných krajů.

„Zájemci k nám mohou přijít a spolu se poradíme, jak založit sociální podnik, co dělat pro to, aby byl úspěšný, a zároveň může pomoct i Liberecký podnikatelský inkubátor, který má také spoustu nápadů, jak rozjet podnikání,“ potvrzuje Zuzana Rengerová z Agentury regionálního rozvoje.

„A nejde jen o poradenství pro firmy, ale i pro budoucí zaměstnance,“ dodává Radko Dražil.

Co ještě chybí sociálním firmám? A co by také pomohlo zvýšit pracovní potenciál firem i zaměstnanců? Poslechněte si celou reportáž výše.