Nový Zéland chybí na mapě třeba i na pražském letišti. Souostroví si z nedostatku udělalo kampaň

Na Nový Zéland si sice můžete z pražského Letiště Václava Havla zaletět, na veliké mapě na podlaze v odletové hale ho ale nenajdete. V neděli na to upozornil satirický pořad Last Week Tonight. Není to ale zdaleka poprvé, co se v mapě na tichomořský stát zapomnělo. Už na začátku měsíce se za svou nástěnnou mapu, na níž souostroví jihovýchodně od Austrálie chybělo, omluvila firma IKEA.

Praha / Auckland 21:00 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít